Ordine di carcerazione ed evasione dai domiciliari: due arresti a Cerignola

Nel pomeriggio di lunedì 7 dicembre scorso, personale del Commissariato di Polizia di Cerignola ha tratto in arresto G.T. 58enne pregiudicato cerignolano, in esecuzione di ordine di carcerazione, dovendo lo stesso espiare la pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, per furto aggravato commesso tra San Severo e le Marche nel mese di giugno 2017. Nella mattinata del 9 dicembre, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola ha tratto in arresto A.C. 44enne pregiudicato cerignolano, per evasione dagli arresti domiciliari e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, gli agenti, nel transitare in via Terminillo, hanno notato un uomo che, alla loro vista, è fuggito. L’uomo, riconosciuto per l’arrestato domiciliare A.C., è stato bloccato e arrestato dopo un breve inseguimento. Dopo le formalità di rito, A.C. è stato associato alla Casa Circondariale di Trani, a disposizione della competente autorità giudiziaria. Nella mattinata di ieri, è stato convalidato l’arresto e disposta l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.

