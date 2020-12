Progetto Policoro: incontro con Andrea Lotito martedì 15 dicembre

Continua la serie di incontri con imprenditori e professionisti organizzati all’interno del Progetto Policoro della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano. Per approfondire “come” avviare una nuova attività, “come” poter accedere agli aiuti economici, “come” partecipare ai bandi disponibili e “quali” sono i criteri richiesti per la partecipazione, nonché “come” creare opportunità per fronteggiare l’emergenza economica dovuta alla pandemia, martedì, 15 dicembre 2020, alle ore 19, sulla pagina Facebook “Progetto Policoro Diocesi Cerignola-Ascoli Satriano”, incontro con Andrea Lotito, progettista e formatore. Sarà un focus utile a quanti, soprattutto giovani, progettano di inaugurare una propria attività, offrendo loro metodi e strumenti utili per farlo. Condurrà Fabio D’Imperio, animatore di comunità del Progetto Policoro.

