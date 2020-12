«Puglia, impianti pubblici per il sistema dei rifiuti». Verso proroga del Piano casa | L’intervista

Assessore Anna Grazia Maraschio, l’elenco delle sue deleghe è sterminato: Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative. Quale la più impegnativa? «Tutte sono particolarmente impegnative. Emiliano, presentandomi ha definito le mie deleghe “da far tremare i polsi”. Ed è stata la prima reazione quando il giorno prima della nomina ho avuto contezza dell’ampiezza delle materia delle quali mi sarei occupata».

È espressione dell’area di Puglia Verde e solidale. Come si collegherà con la sua lista di riferimento? «Ho già incontrato i vari segretari regionali delle forze politiche e spero di continuare ad avere un dialogo costante e di crescita. Un assessorato così impegnativo necessita di un confronto per costruire politiche attraverso l’ascolto».

Il suo nome è stato fatto da Nichi Vendola al governatore Emiliano. Quando ha conosciuto con l’ex presidente? «Nichi per me è un capo politico e un riferimento umano. Sono sempre stata una “ragazza di sinistra”, con grandi passioni politiche. L’ho conosciuto per ragioni di appartenenza, e poi è nata una grande amicizia personale. Ero al suo fianco già alle primarie del 2005».

Si sente erede di una tradizione “vendoliana”? «Sono sempre stata di sinistra, fin dai tempi del liceo. La mia prima esperienza come candidata l’ho fatta in una lista nel comune di Scorrano con una lista composita, con una componente socialista importante: venni eletta consigliere comunale. Poi ho volutamente sacrificato questo impegno in prima linea per dedicarmi alla professione di avvocato penalista, scelta che mi ha garantito l’autonomia. Mio padre era un impiegato postale, come il papà di Nichi. Nel 1995 mi sono candidata alle provinciali con il Pds e poi mi sono tuffata nell’avvocatura. Nel 2010 sono tornata in campo con Sel, non fui eletta per pochi voti».

Si era candidata anche nel 2015, con Noi a sinistra: 2666 voti. In questi cinque anni che rapporto ha avuto con la politica? È iscritta a Sinistra italiana? «Sono iscritta al partito, seguendo il percorso di Sel, e serbo un ricordo della passione condivisa in tutti i momenti elettorali».

Ambiente: quali priorità? «Sto già lavorando alla chiusura del ciclo dei rifiuti, puntando non solo sulla differenziata ma tenendo ben presente la centralità del sistema pubblico di gestione».

Parco Ripagnola: il governo ha impugnato la legge regionale. «Ho incontrato le associazioni per riprendere i fili del dialogo sul progetto-parco. Sono certa che con questa confronto costante si troverà una soluzione più giusta. Ho necessità di approfondire il tema. Le linee programmatiche del presidente Emiliano riconoscono la centralità della tutela dell’ambiente e del paesaggio».

I costruttori chiedono lumi sul futuro del Piano casa. È per una proroga? «La questione è al vaglio della giunta per definire le linee di intervento».

È stata consigliere regionale di parità su designazione ministeriale, con poteri di pubblico ufficiale. La parità di genere è un tema sempre attuale nella politica regionale. Che fare? «È sempre attuale. Nella gestione del potere c’è sempre la tendenza ad escludere le donne dalla partecipazione. Per quanto riguarda la Puglia qualche passo timido in avanti è stato fatto. Continuerò a impegnarmi su questo fronte, coinvolgendo anche la collega Maurodinoia e il presidente Capone. È un tema culturale. Non mi ero mai affezionato al tema della declinazione femminile che riconosca il ruolo. Oggi penso che bisogna educare anche a questo. E ho iniziato a firmare i miei atti con la dizione assessora».

Sarebbe stato meglio avere cinque assessori donna in giunta? «Sarebbe stata una opportunità che le donne avrebbero colto in pieno. Come nella prima giunta Vendola, che ricordo come una stagione straordinaria. Emiliano, però, ha conferito deleghe di rilievo proprio alle donne e in particolare al mio assessorato. Non c’era mai stata una donna all’Ambiente, tema che costituisce la vera sfida del futuro, da affrontare con una forza tutta femminile».

Per quale provvedimento vorrebbe essere ricordata? «Sono felice di poter lavorare in questo assessorato perché gli itinerari passati su ambiente e natura spesso sono stati non corretti. Anche l’Ue ha parlato di un nuovo “patto verde”, affinché l’economia e l’innovazione possano tenere conto della natura, per nuove sintesi virtuose».

Michele De Feudis

La Gazzetta del Mezzogiorno