Prefetto Grassi: «Dal 21 dicembre misure anti-Covid più rigide»

Per le prossime festività natalizie e le coincidenti misure di contenimento anti-Covid saranno messi in campo «dispositivi elastici e flessibili per far rispettare i reati in genere e le prescrizioni normative previste dalle norme anti-pandemia». Lo ha deciso il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica riunitosi ieri in Prefettura in videoconferenza con la partecipazione del sindaco Franco Landella, del presidente della Provincia, Nicola Gatta e dei vertici delle forze dell’ordine.

«Saranno assicurati specifici servizi – informa la Prefettura – sulle arterie stradali e ferroviarie in riferimento ai divieti di spostamenti nei giorni flessibili e, in particolare, dal 21 dicembre. Gli aspetti tecnici – informa ancora il Prefetto – saranno curati dal questore Paolo Sirna in specifici tavoli che si terranno in Questura, d’intesa con i vertici dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza e che vedranno la partecipazione della polizia locale».

A livello provinciale saranno assicurati analoghi servizi con possibilità di decentramento dei tavoli in argomento per affrontare problematiche locali. «Resta ferma la possibilità riconosciuta ai sindaci della Capitanata di emettere specifiche ordinanze per il contenimento del virus Covid-19», chiarisce il prefetto Raffaele Grassi. «Si invita la comunità foggiana – rileva il rappresentante del governo in Capitanata – al rispetto delle prescrizioni normative in relazione al generale divieto di assembramento, il rispetto del quale intende tutelare il diritto fondamentale alla salute pubblica in un momento storico di grande sensibilità qual è quello attuale vista l’incidenza del contagio pandemico in provincia di Foggia».