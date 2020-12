“Unico”, il profumo in edizione limitata di Giuseppe Amorese dedicato al padre

L’Artista Cerignolano Giuseppe Amorese realizza insieme alla sua fidanzata Federica Russo, un’opera olfattiva, un profumo, Unico by Giuseppe Amorese®. Il profumo è dedicato dall’Artista a suo padre il Dott. Saverio Amorese, in particolare il nome del profumo, Unico. E’ un’edizione limitata e numerata di soli 67 profumi esclusivi, non più riproducibile. Per questo motivo è disponibile la prenotazione online tramite il sito www.giuseppeamorese.com. In questo modo per chi è interessato è possibile preordinare il profumo assicurandosi la disponibilità e inoltre scegliere il numero che più si desidera. Un profumo Unico solo per 67 persone Uniche. A rendere più esclusiva l’edizione è il tappo, una scultura dell’Artista, un Cuore. Non solo un profumo…un’Opera d’Arte.

L’intera produzione così come l’intera lavorazione iniziata due anni fa è stata realizzata da Giuseppe Amorese e Federica Russo, fondatori di Unico by Giuseppe Amorese®. Una faticosa produzione, ogni fase, dalla creazione della fragranza al confezionamento e altri dettagli da scoprire è stata realizzata a mano. Il profumo si è formato anche nel mondo, quattro le principali Città: Grasse, New York, Roma e Cerignola. Giuseppe Amorese ha anche deciso di presentare il profumo nella sua terra di origine Cerignola, Città alla quale è fortemente legato. Il 21 Dicembre 2020 in via Don Minzoni, 51 alle ore 19:30.

“Per chi non è ostaggio del tempo, per chi non ha limiti”. You are Unico!