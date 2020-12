Celebrazione eucaristica del vescovo Luigi Renna con i Volontari della Caritas diocesana

Sarà Sua Ecc. Mons. Luigi Renna, vescovo della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, nel pomeriggio di oggi, martedì, 15 dicembre 2020, a presiedere, nella chiesa parrocchiale di San Domenico a Cerignola, con inizio alle ore 16,30, la celebrazione eucaristica di ringraziamento per i Volontari della Caritas Diocesana. Il Mistero del Natale ci invita alla condivisione e ad entrare in una relazione fraterna, esortandoci “a chiamare per nome” quanti, in questo tempo di pandemia, si sono smarriti. Alla celebrazione eucaristica saranno presenti, con il Vescovo e con don Pasquale Cotugno, direttore della Caritas diocesana, i Volontari del Servizio Civile, i Volontari della Casa della Carità, i Volontari di “Casa Bakhita”, i membri del Consiglio Diocesano Caritas, gli Operatori del Centro Educativo “Diorama”, i Volontari della Casa di Accoglienza “Rosati”.

La celebrazione eucaristica sarà anche un momento propizio che permetterà al vescovo Renna di esprimere il “Grazie!”, a nome dell’intera Diocesi, per il loro servizio imprescindibile e indispensabile svolto dai volontari in questo tempo di pandemia, a favore degli abitanti delle Città e dei Comuni diocesani nonché di Borgo “Tre Titoli”.