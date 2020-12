Oggi e domani due iniziative del Lions Club Cerignola Torre Alemanna

Il Lions Club Cerignola Torre Alemanna ha organizzato per il 18 e il 19 dicembre due iniziative, di seguito riportate: venerdì 18 dicembre 2020 ore 20, incontro virtuale dal titolo “Vivere e rivivere al tempo del Covid”. Sono relatori: dott. Antonio Battista, esperto Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari, Vice Presidente Nazionale “Associazione Nazionale Medici Direzioni Ospedaliere” (ANMDO); dott.ssa Giuliana Colucci, Dirigente Scolastico Liceo Classico “N. Zingarelli” e Liceo Artistico “Sacro Cuore”; S.E. Mons. Luigi Renna, Vescovo della Diocesi di Cerignola ed Ascoli Satriano. L’evento sarà disponibile in diretta youtube al link https://youtu.be/S6AAXai5jmw

Sabato 19 dicembre 2020 dalle ore 9.30 alle 13.30, è in programma la raccolta alimentare presso il supermercato Conad Corso Scuola Agraria 39; il materiale raccolto sarà consegnato alla Caritas affinché venga distribuito alle persone bisognose della nostra città.