Stretta sul Natale, Italia in rosso dal 24 dicembre al 6 gennaio. La diretta di Conte

Via libera al decreto sulla nuova stretta per le festività natalizie nel Consiglio dei ministri. Dal 24 dicembre al 6 gennaio l’Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei giorni lavorativi. «Il sistema delle zone ha funzionato e ci ha permesso di evitare il lockdown che avrebbe danneggiato l’economia del paese. Ovunque in Europa ci sono numeri in crescita. Il virus continua a circolare dappertutto. Per questo anche tra i nostri esperti c’è la preoccupazione che la curva possa salire durante le festività. Dobbiamo quindi intervenire per rafforzare il regime di misure che sono necessarie per cautelarci meglio in vista della ripresa delle attività di gennaio».

Zona rossa e vietato ogni spostamento «L’intero territorio nazionale sarà zona rossa nei festivi e prefestivi dal 24 al 6 gennaio. Si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità e salute. Sarà possibile ricevere nella propria abitazione fino a due persone non conviventi. Nei giorni lavorativi l’Italia sarà arancione».

Palazzo Chigi, la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte sulle nuove misure anti-Covid per le festività natalizie

Nel periodo delle festività si potrà uscire dal territorio dei piccoli Comuni sotto i 5mila abitanti, entro un raggio di 30 chilometri. E’ la decisione che il governo avrebbe comunicato alle Regioni. Non ci si potrà però muovere per andare nei Comuni capoluogo, anche se si trovano entro un raggio di 30 km.

Un nuovo decreto legge Covid, per disporre le restrizioni nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio. “Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure” del dpcm del 3 dicembre sulle zone rosse, “nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure” sulle zone arancioni. E’ quanto si legge nella bozza del nuovo decreto Covid , composto da 3 articoli, con le restrizioni per il Natale, che l’ANSA è in grado di anticipare. Durante i giorni festivi e prefestivi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le 22 verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi” – si legge inoltre. Non è previsto alcun anticipo del coprifuoco, rispetto a quello stabilito finora alle ore 22, nel decreto sulla stretta di Natale. Nella bozza, infatti, per le visite consentite a massimo 2 non conviventi per una volta al giorno si fa riferimento “ad un arco temporale che va dalle 5 alle 22”, ovvero ai limiti dell’attuale coprifuoco.