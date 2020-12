Compie oggi 100 anni la signora Palmira Desantis

Compie oggi 100 anni la concittadina Palmira Desantis, che taglia un traguardo notevole e importante (è nata il 20-12-1920). La donna, vedova da diversi anni, è stata una madre, donna di casa modello. Un secolo vissuto in semplicità, coltivando l’amore autentico per i figli, Raffaele e Mirella Mortalò, e per l’intera famiglia.

Una vita legata anche alla fede. Palmira De Santis infatti ha avuto in famiglia Don Michele De Santis (parroco all’assunta, a San Domenico), suo amato fratello. Nonostante qualche acciacco i 100 anni paiono esser trascorsi in fretta per la signora Palmira, pronta ad affrontare il futuro con lo spirito che fin qui l’ha condotta. A lei i migliori auguri, inviati da figli, nipoti e pronipoti.