Un Cerignola tutto cuore e grinta ribalta il Bitonto al “Monterisi”

Ci sono vittorie che possono rappresentare lo spartiacque di una stagione, confermando l’unità e la generosità di un gruppo sempre più coeso che dimostra carattere a profusione. L’Audace Cerignola ribalta in zona Cesarini il Bitonto, in una sfida che sembrava in salita data l’inferiorità numerica poco dopo la mezzora di gioco e lo svantaggio di inizio ripresa. Invece a pochi istanti dal triplice fischio e dopo sei minuti di recupero, i gialloblu conquistano tre punti pesantissimi, rilanciandosi in classifica col quarto risultato utile consecutivo. Una sola variazione per Pazienza (squalificato, al suo posto il vice La Porta) nella formazione di partenza: Acampora al posto di Amoabeng, confermato il 3-5-2 con Esposito ancora assente. Ragno rilancia dal 1′ Lattanzio, che fa coppia con Genchi in avanti e difesa over col trio Petta-Sirri-Colella. Nei primi venti minuti poco da segnalare, col gioco a stazionare prevalentemente in mediana ed una densità maggiore in quella zona: i padroni di casa sono spigliati e a viso aperto, così producono la prima pallagol al 22′, quando la soluzione incrociata di Scuderi termina non molto larga alla destra di Figliola. La prima svolta del match al 33′: Acampora dopo un calcio piazzato fa ostruzione sul portiere bitontino, per l’arbitro (forse un po’ troppo fiscale) è meritevole di secondo giallo e Audace in dieci uomini. Il Bitonto non spinge seppur con l’uomo in più, si va all’intervallo col risultato a reti inviolate.

In apertura di ripresa, dopo appena venti secondi, Verde ha sul destro la palla dell’1-0: il classe ’99 temporeggia oltremodo e calcia non inquadrando lo specchio, sciupando una ghiottissima opportunità. Sul ribaltamento di fronte, trova applicazione la regola non scritta del calcio: a gol sbagliato, segue gol subito. I neroverdi manovrano sulla destra, Triarico crossa per la testa di Lattanzio, Chironi è miracoloso ma non può nulla sul tap in ravvicinatissimo di Genchi (47′). L’undici di Ragno cerca di sfruttare l’onda positiva, ancora Triarico chiude un triangolo con Lattanzio e centra, stavolta Genchi sbatte sul palo a Chironi battuto (53′). Gli ofantini non sono però piegati e, pazientemente, ritornano a tessere la tela facilitati da avversari adagiatisi sui fattori a loro favorevoli. Il neoentrato Tedesco (fuori un Malcore malconcio) prova il morbido pallonetto sul palo lungo, pallone fuori di un metro (61′), le “cicogne” mantengono il pallino del gioco in mano e non smettono di pressare. Inzuccata debole di Scuderi, intanto per l’Audace entrano anche Amoabeng e Achik, mentre per i bitontini gli innesti sono rappresentati da Palazzo e Montinaro. Rete annullata ai locali per offside di Verde all’83’, dopo una splendida discesa di Amoabeng e l’intervento di Figliola su Tedesco. La Porta getta nella mischia anche Leonetti e Amabile, gli sforzi generosi dei cerignolani vengono premiati all’87’: Achik disegna la parabola perfetta da corner, trovando la testata di Amoabeng, lasciato libero da marcature in area. Cerignola che si accontenta? Nemmeno per idea, perché l’inerzia ora è totalmente a favore di Allegrini e compagni. Sei minuti di recupero, a meno di dieci secondi dal triplice fischio la progressione sulla sinistra di Leonetti è irresistibile, traversone basso per l’accorrente De Cristofaro che apre il piattone e scatena l’apoteosi fra i presenti.

E’ un Audace tosto, battagliero e di certo non privo di tecnica: il secondo successo stagionale arriva contro una delle più accreditate alla vittoria finale e chissà che non rappresenti la svolta per una stagione più interessante di un torneo di transizione. Col morale a mille, gli ofantini affronteranno mercoledì nell’ultimo turno prima della sosta natalizia la Puteolana in trasferta, coi campani oggi sconfitti di misura a Molfetta.

AUDACE CERIGNOLA-BITONTO 2-1

Audace Cerignola (3-5-2): Chironi, Silletti, Allegrini, Acampora, Scuderi, Conti (85′ Amabile), De Cristofaro, Muscatiello (81′ Amoabeng), Russo (81′ Achik), Malcore (53′ Tedesco), Verde (85′ Leonetti). A disposizione: Tricarico, Syku, Barrasso, Colucci. Allenatore: Antonio La Porta (Pazienza squalificato).

Bitonto (3-5-2): Figliola, Petta, Sirri, Colella, Triarico (85′ Di Cecco), Piarulli, Capece, Caruso (85′ Di Modugno), Passaro (97′ Pepe), Lattanzio (67′ Palazzo), Genchi (74′ Montinaro). A disposizione: Zinfollino, Milani, Zaccaria, Mariani. Allenatore: Nicola Ragno.

Reti: 47′ Genchi (B), 87′ Amoabeng, 96′ De Cristofaro.

Ammoniti: Acampora, De Cristofaro (AC); Colella, Sirri, Triarico, Passaro, Piarulli (B). Espulso: Acampora (AC) al 33′ per doppia ammonizione.

Angoli: 5-1. Fuorigioco: 7-4. Recuperi: 1′ pt, 7′ st.

Arbitro: Moretti (Valdarno). Assistenti: De Capua (Nola)-Mainella (Lanciano).