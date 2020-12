Nell’ultimo impegno del 2020, l’Audace Cerignola fa visita alla rinnovata Puteolana

Ultimo impegno agonistico di un 2020 tormentato e difficile per la serie D: domani, per la nona giornata del girone H, l’Audace Cerignola fa visita alla Puteolana con lo scopo di proseguire il brillante momento. E’ ancora negli occhi di tutto l’ambiente ofantino la strepitosa rimonta di due giorni fa sul Bitonto, un successo proprio in extremis che ha consegnato la seconda vittoria stagionale in campionato. Molteplici gli aspetti sui quali può essere soddisfatto mister Michele Pazienza: malgrado l’inferiorità numerica dal 33′ e sotto di un gol in avvio di ripresa, la squadra non si è mai demoralizzata evidenziando una forza d’animo ed un carattere di ferro, tali da portare poi al ribaltone. Ottimi gli ingressi dalla panchina (Amoabeng e Achik in primis, ma anche Tedesco e Leonetti), a testimonianza che ciascuno fornisce il proprio contributo alla causa e, a giudicare dalla scatenata festa al triplice fischio, di una unità di gruppo molto forte. Il Cerignola esce dal trittico di impegni dall’alta dose di difficoltà con cinque punti in saccoccia e la consapevolezza di potersela giocare abbondantemente con formazioni costruite per il vertice: ora però bisogna confermare tali progressi anche nella difficile trasferta campana, sprigionando ancora più intenso lo spirito battagliero. Quattro i risultati utili messi in fila dai gialloblu, i quali desiderano consegnare alla tifoseria un bel regalo di Natale: il poco tempo per preparare la sfida si spera sia annullato dal grande entusiasmo riveniente dai tre punti di domenica.

Scontata la squalifica, Pazienza tornerà in panchina e dovrà necessariamente fare delle valutazioni per schierare il miglior undici possibile: Acampora fermato dal giudice sportivo, la sua maglia dovrebbe andare al recente goleador Amoabeng; in dubbio Giancarlo Malcore in avanti, in caso di forfait Tedesco e Leonetti si candidano ad un posto con il primo leggermente favorito.

Sarà una Puteolana decisamente rinnovata rispetto all’inizio di stagione: nelle ultime settimane c’è stato un cambio di proprietà nella società e una rivoluzione per quanto riguarda il parco giocatori. Ripescati dopo il secondo posto nel girone A di Eccellenza campana e tornati in quarta serie dopo cinque anni, i granata hanno collezionato 4 punti, con un bilancio di una vittoria, un pari e sei ko; domenica è arrivata una sconfitta nel corso del recupero per mano del Molfetta per 1-0. Nel restyling societario, la guida tecnica è stata affidata a Teore Sossio Grimaldi (allenatore dell’Audace dal novembre 2017 all’aprile 2018) e il cambio di passo già si è evidenziato: un punto in due gare e appena un gol subito. Nell’infornata di elementi giunti fra i flegrei, da segnalare il difensore Riccio (fuori per squalifica domani), l’esperto centrocampista Catinali e gli attaccanti Esposito e Celiento.

Il precedente più recente nel napoletano risale (con l’allora Comprensorio Puteolano) al 24 settembre 1995, il match terminò 1-1. Calcio d’inizio allo stadio “Domenico Conte” alle ore 14.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Cerbasi, della sezione di Arezzo.