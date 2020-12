Gessica Notaro e il suo disco con quel video “senza vergogna”

“Io sono viva, sono una miracolata e questo video ne è la testimonianza. – dichiara Gessica Notaro sui social – Chiedo a tutte voi donne che mi seguite: Vogliatevi bene! AMATEVI! Perché la vita è una sola e deve essere vissuta con rispetto, amore VERO e dignità“. È in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che Gessica Notaro mostra il suo volto nel video della canzone “Gracias a la vida”. Una carrellata di immagini e stralci di telegiornali in cui si riprendono i momenti salienti degli ultimi anni: da quando il 10 gennaio 2017 venne aggredita sotto casa dall’ex fidanzato Edson Tavares che le gettò sul volto l’acido. Interventi, apparizioni in tv bendata, fino alla ripresa del suo lavoro di showgirls e ballerina nelle trasmissioni tv, con la partecipazione alla trasmissione di Milly Carlucci “Ballando con le stelle” (2018). Sono immagini toccanti che riportano alla mente quei giorni in cui fu annunciata la notizia che l’ex Miss Romagna Gessica Notaro era stata aggredita dall’ex fidanzato. Solo da poco lui è stato condannato in appello a 15 anni di carcere, aveva provato anche a dichiararsi estraneo ai fatti, ma la difesa non ha retto in tribunale.

Appena riprese un po’ le forze, l’ex Miss, aveva da subito deciso di condividere sui social e in televisione la sua vita, gli interventi, le difficoltà nel ritrovarsi con il viso completamente trasformato. È riuscita a diventare un simbolo delle donne vittima di violenza, e nel suo ultimo disco con quel video “senza vergogna” è diventata la prima donna ad aver subito un’aggressione con l’acido ed essere apparsa in un video musicale. L’artista è apparsa bellissima: la benda sull’occhio, un make-up leggero e discreto per non offuscare la sua forza comunicativa e la sua chioma fluente, frutto di un accurato lavoro di hair styling con la piastra per capelli che ha reso morbida e vaporosa la sua capigliatura per incorniciare un volto pieno di grinta e orgogliosa femminilità espressa anche in musica e parole. Gessica Notaro è diventata un’icona per la battaglia delle donne e allo stesso tempo con il suo stile pop, moderno, è anche un punto di riferimento per le amanti della moda e dello stile. Ha saputo reinventarsi dopo un momento terribile, e continua a cantare e affermare a gran voce che la vita è meravigliosa e lei è stata fortunata perché è viva.

Ha ragione, purtroppo. Il numero delle vittime di femminicidio è sempre troppo alto. Il fenomeno è talmente marcato che è stato coniato anche il termine per identificarlo a metà degli anni 90’: Femminicidio, l’uccisione di una donna in quanto tale. Gessica Notaro è una sopravvissuta, e come tale ha scelto di vivere la sua rinascita testimoniando costantemente il valore della vita e della libertà contro ogni forma di violenza. Il suo video è un inno a questi valori, toccante e sincero.