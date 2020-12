“Scrivo per…” l’inciviltà di chi lascia rifiuti del McDonald’s in via Gela | Foto

«»Torna la rubrica “Scrivo per…”, riservata alle segnalazioni dei cittadini: oggi diamo spazio all’ennesimo episodio di poca cultura ambientale e sociale, in riferimento ai cumuli di rifiuti che gli avventori del McDonald’s lasciano nei pressi di saracinesche ed abitazioni in via Gela, a poca distanza dall’esercizio commerciale. Un nostro lettore, Fabio, ha documentato con alcune foto (in allegato) ciò che quasi quotidianamente chi vive in quelle zone è costretto a sopportare.

Buongiorno, volevo porre la vostra attenzione sulla sporcizia che regna negli spazi antistanti il McDonald’s, precisamente i palazzi siti in via Gela, di fronte all’esercizio commerciale. Ebbene, da più giorni sono abbandonate carte, residui alimentari e altro, lasciati in malo modo da consumatori del predetto locale. Allego alcune foto per documentare lo scempio che si è costretti a sopportare e sullo stato di abbandono del luogo, nonostante i clienti abbiano a disposizione dei bidoni per la spazzatura a breve distanza o dislocati nel parchetto della stessa struttura di fast food.

Grazie per l’attenzione, Fabio

