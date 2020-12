Covid-19: leggero aumento dei positivi a Cerignola (633), 27 in quarantena

Come da comunicazione della Prefettura di Foggia, Fonte della Regione Puglia – Unità di Crisi per la gestione dell’Emergenza Covid-19, il numero dei contagiati ufficiali sul territorio comunale alla data del 22 dicembre 2020 risultano:

Totale casi positivi Cerignola: 633;

Totale persone in quarantena: 27.

AVVISO ALLA CITTADINANZA

Il nuovo “Decreto Natale” (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172), vieta dal 21 dicembre al 06 gennaio ogni spostamento tra Regioni, compresi quelli per raggiungere le seconde case fuori Regione.

ZONA ROSSA: 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021, sono vietati:

– spostamenti (consentiti per motivi di lavoro, salute, necessità e per rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione), visita ad amici o parenti (consentita dalle 05 alle 22, max 2 persone all’interno della stessa regione; attività commerciali ( chiusura negozi, centri estetici, bar e ristoranti consentito asporto fino alle 22) (aperti: supermercati, beni alimentari e prima necessità, farmacie, parafarmacie, librerie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri, barbieri); attività motoria (consentita nei pressi della propria abitazione o all’aperto in forma individuale).

ZONA ARANCIONE: 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021

– spostamenti (consentiti dalle ore 05 alle ore 22 all’interno del proprio comune), visita ad amici o parenti (consentita dalle 05 alle 22, max 2 persone all’interno della stessa regione; attività commerciali (chiusura bar e ristoranti asporto fino alle 22) (aperti: negozi fino alle 22)

Prosegue il lavoro del C.O.C. – Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per l’emergenza COVID-19, su tutto il territorio comunale e nell’occasione auguriamo un Santo Natale a tutti i cittadini.

SI INVITANO TUTTI I CITTADINI A RISPETTARE LE REGOLE DI DISTANZIAMENTO E DELL’USO DELLE MASCHERINE, CHE DEVE ESSERE INDOSSATA COPRENDO IL NASO SEMPRE OLTRE CHE LA BOCCA. #iorestoacasa.