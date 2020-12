Ecco il primo cerignolano vaccinato contro il Covid: è il dottor Rocco Dalessandro

Anche nella provincia di Foggia, oggi 27 dicembre, è scattato il V-Day, il giorno che segna l’inizio della campagna di vaccinazione di massa contro il Covid-19. Come da protocollo i primi a ricevere le prime dosi del siero sono stati gli anziani ospiti delle RSA e gli operatori sanitari. Tra questi figura anche il cardiologo dott. Rocco Dalessandro, primo, e per ora unico, cittadino cerignolano ad assumere il vaccino Pfizer.

Sui social il medico ricorda quanto sia importante che tutti gli operatori sanitari si vaccinino contro il Covid, per mettersi in sicurezza ma anche per dare l’esempio e nel rispetto di chi ha combattuto e combatte in prima linea: “Vaccinarsi per un medico è un dovere morale, non si è medici per mestiere ma si è medici. Punto! Dedico questo momento ai moltissimi colleghi che hanno perso la vita affrontando a mani nude questa tragedia e alle oltre 70.000 vittime italiane. E’ un messaggio di speranza. Questa pandemia ha segnato la vita di tutti noi e mi sembra giusto che da oggi inizi un nuovo percorso per riprenderci la nostra ‘normalità’”.

Questa mattina le dosi del vaccino, dopo aver fatto tappa alla ASL di Foggia, dove è avvenuta la prima somministrazione alla dott.ssa Viviana Balena, responsabile del servizio di prevenzione e contact-tracing, sono state successivamente inviate negli hub vaccinali presenti a Foggia, S. Marco in Lamis, San Severo e San Giovanni Rotondo.