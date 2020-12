Papa Francesco affida la gestione dei beni del Vaticano a monsignor Nunzio Galantino

Papa Francesco ha emanato quest’oggi un motu proprio (una nomina presa di propria iniziativa da chi ne ha potere o facoltà, ndr) con il quale stabilisce il passaggio della gestione dei fondi della Segreteria di Stato all’APSA, l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. A presiedere questo ufficio, dal 26 giugno del 2018, è il cerignolano monsignor Nunzio Galantino.

In virtù di questo passaggio di incarichi, la Santa Sede, come spiegato in un comunicato della Sala Stampa vaticana, “esprime il Suo personale impegno, e quello della Curia Romana, per una maggiore trasparenza, una più chiara separazione di funzioni, una maggiore efficacia nei controlli e un maggior adeguamento dell’economia della Santa Sede alla missione della Chiesa, in modo che il Popolo di Dio che aiuta con la sua generosità a sostenere la missione del vescovo di Roma possa farlo con la fiducia che i suoi contributi siano amministrati in maniera adeguata, trasparente e con l’esercizio dei dovuti controlli”. Il motu proprio del Papa porta a compimento quanto preannunciato in una lettera dello scorso 25 agosto al Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin. Questo processo rappresenta un nuovo passo in avanti nel percorso di riforme all’interno della Curia Romana. Oltre a stabilire un maggior controllo e una migliore visibilità dell’Obolo di San Pietro e dei fondi che procedono dalle donazioni dei fedeli, la nomina papale è volta a rinforzare i controlli specifici su alcuni Enti relazionati alla Santa Sede che gestiscono conti e fondi provenienti da donazioni.

A monsignor Nunzio Galantino vanno le nostre sentite congratulazioni ed i migliori auspici di buon lavoro.