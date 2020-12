Volley, cambia il format del campionato di serie B1: ecco come

Alle prese con una non facile ripartenza, dovuta al perdurare dell’emergenza sanitaria, la Federvolley ha modificato il format del campionato di serie B1, torneo che interessa molto da vicino l’Ares Flv Cerignola. Dopo aver differito per tre volte l’avvio (prima al 7-8 novembre, poi al 21-22 novembre e ancora nel gennaio 2021), la Federazione pallavolo ha sancito il weekend del 23-24 quale prima data della nuova stagione. Piuttosto articolato il meccanismo scelto per far disputare il campionato: i cinque gironi iniziali (composti da 12 squadre) sono stati dimezzati in dieci mini gironi composti ciascuno da sei formazioni; si giocheranno gare di andata e ritorno fino al 27-28 marzo. La Flv Cerignola fa parte del girone E1 assieme a Zero5 Deco Domus, Europea 92 Isernia, Fiamma Torrese, Luvo Barattoli Arzano e Stabiae, con esordio in casa di quest’ultima a Castellammare di Stabia il 23 gennaio alle 18.30. Terminata questa fase, le componenti del raggruppamento si riuniranno, portandosi dietro i punti totalizzati fino a quel punto: gli incroci saranno con le compagini dell’altro mini girone (Aragona, Catania, Messina, Santa Teresa di Riva, Modica e Reggio Calabria) ma con sfide di sola andata (dal 24-25 aprile al 29-30 maggio). Terminata così la regular season e determinata la classifica, la prima di ciascun girone viene promossa in serie A2.

Si aprirà poi la fase playoff – le cui date saranno stabilite in seguito -, anch’essa abbastanza elaborata: la migliore seconda passa direttamente alla fase 2, le altre quattro si contenderanno in gare di andata e ritorno i due posti rimanenti. Nella fase 2 si svolgerà un triangolare in campo neutro e con gare di sola andata: chi si aggiudicherà il gironcino, conquisterà la sesta promozione in A2. Per ciò che concerne le retrocessioni, le ultime tre di ogni raggruppamento finiranno in B2.

Un esperimento la cui riuscita dipenderà, e molto, dall’andamento della curva dei contagi e di come si evolverà nel nostro Paese la situazione Covid. Si spera che, considerando soprattutto il momento contingente, si prendano tutte le misure del caso per assicurare la piena integrità di tutti gli attori in gioco. La Federvolley ha redatto un protocollo da seguire in tutte le sue fasi, compresa l’organizzazione e la disputa della singola partita: qualche dubbio solleva l‘attribuzione esclusiva alle società delle spese per i tamponi, un esborso non preventivato ed importante che potrebbe avere ripercussioni per lo svolgimento del torneo.