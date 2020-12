Bonus casa confermati per il 2021

Il cd. Superbonus al 110%, che prevede investimenti per l’efficienza energetica e misure antisismiche sugli edifici, è stato prorogato per tutto il 2021 all’interno del decreto Rilancio. Ma non solo, è stato anche esteso ai titolari di partite IVA, purché i lavori siano riconducibili all’abitazione privata. Finora, secondo le statistiche de Il Sole 24 Ore, un italiano su due è interessato a usufruire di questa detrazione fiscale per la propria abitazione. La storia ha insegnato che da quando ci sono stati questi tipi di incentivi dello Stato (1998) ne hanno usufruito oltre 21 milioni di interventi. Un numero cospicuo che ha portato il Governo a prorogare di un ulteriore anno le misure. Ma gli strumenti di politica fiscale che lo Stato ha adottato non si fermano qui. Infatti sono stati introdotti anche altri bonus per la riqualificazione energetica degli edifici: verde, mobili ed elettrodomestici, giardino e terrazzo, condizionatori, infissi, facciate, acquisto prima casa, sismabonus. Ora vediamone qualcuno in dettaglio.

Bonus mobili ed elettrodomestici – Sono previste detrazioni del 50% per chi spende massimo 10.000 euro elettrodomestici ad alta efficienza energetica, e mobili di complemento. Che cosa significa? Se acquisto una lavatrice con una capienza di 10 kg che ricade in classe A+++ o un congelatore a pozzetto che conserva i cibi fino a -30° con funzione no frost, e la spesa rientra nel 10.000 euro, lo Stato mi rimborserà il 50% della somma. Ma dovranno essere elettrodomestici di classe energetica superiore (almeno A+). La stessa logica di detrazione dell’Irpef vale per l’acquisto di arredamento in sede di ristrutturazione di un immobile abitativo: quindi via libera per sedie, armadi, cassapanche, ma non per porte, pavimentazioni, tende e altri complementi d’arredo.

Bonus verde – L’erario consente di portare in detrazione dalle imposte sui redditi il 36% di tutti gli interventi effettuati per la sistemazione a verde di tutti gli immobili di uso abitativo. Che cosa rientra in questa categoria? Tutti gli interventi straordinari che prevedano la messa a verde di aree abitative scoperte: giardini, terrazze. L’installazione di recinti, pozzi, impianti di irrigazione. La messa a dimora di arbusti e piante.

Bonus ristrutturazioni – La proroga per il 2021 comprende anche la detrazione al 50% per gli interventi di questo settore, richiesto a gran voce dalle imprese edili in evidente difficoltà da alcuni anni. Il tetto massimo stabilito è di 96.000. Sono compresi interventi straordinari nei condomini e ordinari nelle abitazioni. Tra gli interventi di ristrutturazione sono compresi: opere per sostituire parti strutturali degli edifici; il risanamento conservativo; la realizzazione di mansarde e balconi; interventi su immobili danneggiati da calamità, e tanti altri. La lista delle ristrutturazioni finanziate è abbastanza lunga, a cui bisogna aggiungere anche il bonus facciate, che prevede la detrazione Irpef del 90%.

Il sito dell’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione degli utenti guide chiare che possono rispondere ai vari quesiti e sono comodamente scaricabili sul pc. Si possono trovare anche dei video esplicativi e tutti i moduli necessari per fare richiesta dei vari bonus.