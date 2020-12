“Scrivo per…” un ammasso di mobili in via Torino, nei pressi di una cabina di metano | Foto

Torna la rubrica “Scrivo per…”, riservata alla segnalazioni dei cittadini, e per l’ennesima volta raccontiamo una storia di rifiuti abbandonati in città. Un nostro lettore informa di numerosi mobili posati da giorni in via Torino, nei pressi di una cabina di metano e, nonostante richieste rivolte ai Vigili Urbani e alla società che gestisce la raccolta di rifiuti (Tekra), non c’è stata la rimozione. Di seguito la breve nota giunta in redazione, corredata da foto.

Da giorni è in bella mostra un accumulo di molteplici mobili in via Torino, a ridosso di una cabina del metano: oltre ad essere una cosa indecorosa per una città popolosa come la nostra, ciò è molto pericoloso. Se per qualche casualità o qualsiasi distrazione, nel caso in cui si sviluppassero eventuali incendi, ci sarebbe il concreto rischio di una successiva esplosione. Le lamentele me le hanno fatte numerosi residenti che hanno fatto la stessa cosa con i Vigili Urbani e la Tekra ma, al momento, non si è visto mai nessuno per rimuovere questi rifiuti.

