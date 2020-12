Un nuovo anno che ponga le sue basi sul nostro benessere psicofisico. L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha mostrato tutte le nostre fragilità in chiave emotiva e relazionale, insegnandoci quanto sia indispensabile, per ognuno di noi, un supporto in chiave psicologica. Per questo, oggi nasce #TieniMente – Sportello di Ascolto Psicologico Online per l’emergenza COVID19. TieniMente fornirà supporto e sostegno psicologico a tutti gli utenti che ne faranno richiesta in questo periodo così delicato, dove situazioni di ansia e stress rendono ancora più complesso anche il percorso di guarigione. Attraverso la modalità online, in forma totalmente GRATUITA e per un numero massimo di due colloqui di consulenza a carattere NON TERAPEUTICO, sarà possibile discutere in uno spazio rispettoso e senza giudizi la propria condizione emotiva.