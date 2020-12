Campagna vaccinale anti COVID: parte la Fase 1 dell’Asl Foggia

Prenderà il via questa mattina la fase 1 della campagna vaccinale anti COVID della ASL Foggia. Dopo la prima somministrazione dal forte valore simbolico dello scorso 27 dicembre, stamattina tre mezzi aziendali, dotati di strumenti per l’idonea conservazione oltre ad un sistema di monitoraggio della temperatura, preleveranno le dosi di vaccino destinate alla ASL Foggia e le trasferiranno contemporaneamente agli ospedali aziendali di San Severo, Manfredonia e Cerignola. Le operazioni di spacchettamento, posizionamento delle dosi in contenitori a temperatura controllata e trasporto saranno seguite direttamente dai dirigenti farmacisti della ASL.

Già nel corso della giornata saranno vaccinati complessivamente 258 operatori sanitari suddivisi tra i tre Presidi Ospedalieri. Si partirà da coloro che prestano servizio direttamente in prima linea nella lotta al COVID-19. Successivamente si procederà in modo tempestivo e secondo il principio di prossimità. “Stiamo già studiando un programma operativo – spiega il Direttore Generale della ASL Foggia Vito Piazzolla – che, sulla scorta del Piano che la Regione sta predisponendo, dovrà prevedere l’organizzazione sul territorio di postazioni strategiche in cui, quotidianamente, saranno somministrati i vaccini agli operatori sanitari e socio-sanitari e agli ospiti di RSA e Case di riposo. La nostra intenzione è di vaccinare il 100% degli operatori addetti alla sanità pubblica e privata della provincia di Foggia”.