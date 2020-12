Buon 2021 a tutti! Addio all’anno terribile del Coronavirus

Dieci anni coincisi con l’anno terribile del Coronavirus. Ricorderemo questo come redazione de lanotiziaweb.it; ma anche molto altro. L’anno in cui in assoluto abbiamo toccato numeri incredibili (per soffermarci sul dato asettico). Ma anche l’anno in cui lanotiziaweb.it è giunta lontano, ad esser letta in 27 nazioni. Ma non solo. L’anno in cui abbiamo dato fastidio a chi voleva che certe cose non si dicessero (a proposito di sanità), per prime alcune istituzioni. Per noi tutto ciò è una grande attestazione di stima e null’altro.

Cinque milioni e duecento mila accessi nel corso dell’anno appena trascorso, quasi un milione di visite nel solo mese terribile di marzo. Un consolidato gruppo stabile di collaboratori, in soldoni “pochi ma buoni”. E poi una menzione particolare per chi quotidianamente legge lanotiziaweb.it. Dai consigli alle critiche, dai suggerimenti alle mail che quotidianamente ci inviate, c’è sempre qualcosa di positivo che ci aiuta a crescere.

Il 2020 è stato un anno strano, nel quale siamo stati tanto davanti al computer e poco per strada tra la gente. Proprio quest’ultimo aspetto dovrebbe caratterizzare in modo particolare il mestiere del giornalista. Siamo tuttavia riusciti a raccontare, anche in momenti di lockdown Cerignola, la sua anima, la grande solidarietà che va oltre la narrazione di una città che è sola delinquenza. Adesso però ci aspetta una nuova sfida.

Nel post-Covid, periodo che a breve inaugureremo con la vaccinazione (sempre più) di massa, bisognerà ricostruire Cerignola. Questo attraverso una narrazione nuova, perché anche l’informazione qui può giocare un ruolo strategico. Ecco l’impegno di questo giornale per il 2021. Un nuovo anno che sarà probabilmente quello in cui Cerignola eleggerà il suo nuovo Sindaco, dopo la parentesi del commissariamento a seguito dello scioglimento per infiltrazioni mafiose. L’anno del riscatto, quello in cui forse potremo metter definitivamente da parte le mascherine e tornare ad abbracciarci; l’anno della socialità ritrovata, dei nuovi abbracci. E poi ancora il futuro.

Lanotiziaweb.it vuole sempre porsi al centro del dibattito cittadino sulle diverse questioni che lo caratterizzano. Con 5 persone al lavoro sul quotidiano più letto della città crediamo di farcela. Al nucleo fondante, Vito e Gennaro Balzano ed Emanuele Parlati, quest’ultimo quotidianamente a lavoro anche sul lavoro redazionale, si aggiungono Gioacchino Matrella e Giovanni Rubino, entrambi sempre sul pezzo. Insieme puntiamo a rendere sempre più “multimediale” l’informazione; dai video ai social, dalle interviste a veri e propri formati televisivi (come Sportweb, prima del Covid). Insomma, contaminazioni constanti per rendere sempre più nuova e accattivante la “classica” informazione sul web. Con l’augurio di rivederci qui, sulle nostre pagine, BUON 2021 a tutti. Buon 2021 Cerignola!

