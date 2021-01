Epifania, il mercato settimanale di Cerignola anticipato a domani

Mercoledì 6 gennaio (giorno dell’Epifania) è una data festiva, peraltro soggetta alle restrizioni da zona rossa come da disposizioni governative: per questa ragione, la commissione prefettizia ha autorizzato l’anticipo del mercato settimanale a domani, lunedì 4 gennaio. Come si legge in una nota stampa dell’Ente comunale, «alcune Associazioni di categoria del settore hanno richiesto lo spostamento del mercato settimanale di mercoledì 06.01.2021 al giorno lunedì 04.01.2021; si è ritenuto di accogliere tali istanze al fine di favorire, per quanto possibile, gli operatori economici già colpiti dalla pandemia in atto e di rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese nel rispetto della tutela della salute pubblica, riducendo al minimo le situazioni di affollamento e di contagio».

Condividi questo articolo: