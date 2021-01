Serie C di Volley, l’avvio del campionato posticipato al 13-14 febbraio 2021

Il Consiglio Regionale FIPAV Puglia, in considerazione delle richieste pervenute dalla maggior parte delle Società iscritte, scaturite durante le conference call organizzate ed alle quali hanno partecipato 50 delle 53 Società aventi diritto, ha deliberato di posticipare l’inizio del Campionato Nazionale di 1° Livello – Serie C Maschile e Femminile dal 23/24 gennaio al 13/14 febbraio 2021 e di dare mandato alla Commissione Gare Regionale di predisporre i relativi calendari provvisori in base al planning di seguito riportato:

1^ giornata: 13-14/02/2020 – 2^ giornata: 20-21/02/2020 – 3^ giornata: 27-28/02/2020 – 4^ giornata: 6-7/03/2020 – 5^ giornata: 13-14/03/2020 – 6^ giornata: 20-21/03/2020 – 7^ giornata: 27-28/03/2020 – 8^ giornata: 31/03-1-2/04/2020 – 9^ giornata: 10-11/04/2020 –10^ giornata: 17-18/04/2020 – 11^ giornata: 24-25/04/2020 – 12^ giornata: 1-2/05/2020 – 13^ giornata: 8-9/05/2020 – 14^ giornata: 15-16/05/2020.

Ha deliberato, inoltre, di confermare la disputa di Play Off e Play Out al temine della Fase Regolare lasciando invariato il numero di squadre partecipanti e la posizione in classifica delle squadre ammesse dalla Fase Regolare così come previsto dalla Circolare di Indizione dei Campionati Regionali 2020/2021, la cui formula verrà confermata entro la fine del girone di andata (27/28 marzo 2021), in modo da poter prevedere eventuali giornate di recupero di gare rinviate per motivi legati all’emergenza COVID-19.