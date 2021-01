In fiamme la casa del custode in una cooperativa agricola: perde la vita un uomo

Un incendio ha interessato questa notte la casa del custode all’interno della Cooperativa “La Bella di Cerignola”. A parte i danni ha perso la vita un uomo (classe ‘65) di nazionalità rumena.

A quanto si apprende, l’uomo è morto, seppure non sono ancora chiare le circostanze. Secondo gli investigatori, la vittima, di cui non sono state rese note le generalità, avrebbe manifestato in passato intenti suicidi. Nella serata di ieri la Polizia era intervenuta per sedare una lite familiare. L’uomo era solo in casa. Nella notte il fatto, sul quale è apertissima l’indagine. La Polizia sta intanto sentendo possibili testimoni.l e valutando alcuni indizi emersi dopo il sopralluogo. Sul posto è anche presente una videocamera di sorveglianza.