Il 2021 dell’Audace Cerignola parte con la sfida alla capolista Sorrento

L’Audace Cerignola inaugura il nuovo anno ricevendo il Sorrento, in quello che sarà il primo turno infrasettimanale del 2021: una sfida intrigante, che potrà confermare l’ottimo momento vissuto dagli ofantini. I ragazzi di Michele Pazienza il 23 dicembre scorso hanno pareggiato 0-0 in casa della Puteolana: un punto certamente da non disprezzare, perché arrivato su un campo infido e difficile con una squadra in ripresa, anche se il palo centrato da Leonetti proprio al 90′ poteva regalare la gioia dei tre punti. Poco male per i gialloblu, giunti alla quinta partita utile consecutiva (due vittorie e tre pareggi) e che continuano a sviluppare il processo di crescita di gruppo: la difesa, servendosi fra l’altro di un Chironi sempre più decisivo, si dimostra compatta e capace di subire poco, tanto che l’Audace vanta il miglior reparto arretrato del girone, in compagnia del Taranto. L’unica pecca di contro è rappresentata da un attacco non eccessivamente prolifico, nonostante si creino un buon numero di occasioni; con un pizzico di cinismo in più, probabilmente la posizione in classifica sarebbe stata ancora migliore. Domani al “Monterisi” il Cerignola sosterrà un nuovo esame con l’obiettivo di mantenere l’imbattibilità di questo periodo: finora Tedesco e compagni hanno ottenuto due pari ed un successo quando hanno fronteggiato formazioni candidate alle zone di vertice.

Circa l’undici di partenza, Pazienza ritrova Acampora scontata la squalifica e il difensore è in ballottaggio con Syku per un posto. Dopo il turnover di Pozzuoli, vanno verso il rientro dal 1′ i vari Conti, De Cristofaro e Verde: in avanti difficile la presenza di Malcore, Tedesco e Leonetti si candidano per una maglia al fianco dello stesso Verde.

Nella scorsa stagione il Sorrento era al terzo posto prima dell’interruzione definitiva e si è confermato assai competitivo anche in avvio della presente: con 18 punti ed un bilancio totale di cinque affermazioni, tre pareggi e una sconfitta, la vetta è condivisa con Casarano e Taranto. Il tecnico Luca Fusco ha raccolto la non semplice eredità di Maiuri, mantenendo inalterata la filosofia di un team che ha operato alcuni innesti di assoluta qualità come il centrocampista Mezavilla (nel 2019/20 in B alla Juve Stabia, tantissima cadetteria e C nel suo curriculum) e le punte Cunzi, con trascorsi in terza serie, e Liccardi (miglior marcatore con cinque centri). Il portiere Scarano, il difensore Cacace e il centrocampista La Monica i cardini già noti del 4-3-3 adottato dai costieri come modulo preferito. Pur con il primato, i rossoneri non colgono la vittoria da tre turni, in cui hanno raccolto segni “x” consecutivi, l’ultimo fra le mura amiche col Bitonto.

L’ultimo precedente risale al 23 febbraio 2020: il Cerignola vinse 4-2 con le firme di Longo, Sansone e Rodriguez (doppietta). Calcio d’inizio alle ore 14.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Pistarelli, della sezione di Fermo.