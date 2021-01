Nasce “NOI-Comunità in movimento” per costruire un’agenda condivisa di cose da fare per Cerignola

L’associazione politica “NOI–Comunità in movimento” nasce dalla condivisione di un progetto di città basato su un manifesto d’idee sottoscritto da sessanta donne e uomini liberi, frutto di un lavoro partecipato su temi e soluzioni rispetto ai problemi di Cerignola. A partire dal manifesto saranno articolati nove gruppi tematici, luoghi di discussione e di sintesi per costruire un’agenda di proposte capaci di affrontare e superare i problemi della città.

Perché NOI? NOI è prima persona plurale, perché siamo un soggetto aperto, collettivo, che valorizza le differenze ma che attesta una sua precisa identità. NOI è per contrapporsi alla logica dell’io che ha caratterizzato infelicemente la politica e le sue scelte negli ultimi anni: perché il NOI viene prima dell’Io e del Tu. NOI perché abbiamo condiviso percorsi e battaglie su temi e problemi della nostra città, perché siamo una comunità che si muove, che dialoga, che cresce. NOI come spazio di sintesi, di analisi, di riflessione, per colmare l’assenza di punti di riferimento e istituzionali della politica locale. NOI come donne e uomini liberi che, a partire dai personali percorsi, pensano che questa città si riscatterà ricostruendo un clima di civile e appassionato confronto sulle posizioni in campo, sulle scelte da prendere, sulle cose da fare per il presente e per il futuro. NOI come città, come cittadine e cittadini che non si limitano ad abitare gli stessi spazi, ma li vivono attivamente e se ne prendono cura. Questo è NOI.

In data 22 gennaio, ore 20.00 attraverso piattaforma telematica a causa delle restrizioni dovute all’emergenza COVID-19, si terrà l’assemblea costituente di NOI, che sarà pubblica e sarà possibile seguire attraverso la pagina Facebook dell’associazione e sul sito www.noicerignola.it.

Gruppo promotore

Aucello Romualdo; Aucello Emanuele; Aucello Erika; Belpiede Gerarda; Berardi Mariapia; Borrelli Davide; Borrelli Donato; Bufo Maurizio; Biancardi Lorenzo; Calvio Carmine; Calvio Pasquale; Cannone Francesco; Carbone Gerarda; Casto Chiara; Colucci Enrica; Colucci Matteo; Cotugno Francesco; Dalessandro Silvana; Dichiaro Pasqua; Dipaola Giovanni; Ferraro Michele; Fiorenti Damiano; Fortarezza Marilena; Franzi Savino; Gallo Paolo; Giurato Biagio; Gobbi Annalaura; Granato Massimo; Granato Umberto; Izzi Gianluca; Izzi Piero; Iovine Franco; Ladogana Adriano; Lenoci Lucia; Lombardi Luca; Macchiarulo Matteo; Mancino Anastasia; Marinaro Anna Maria; Marinelli Valentina; Mirra Annamaria; Moccia Marcello; Monopoli Fabio; Monterisi Carmine; Netti Domenico; Patruno Loredana; Pepe Emanuele; Pizzolo Luigi; Pugliese Giovanni; Reitani Marella; Rendine Mario; Reddavide Luca; Rizzi Domenico; Ruocco Giovanni; Scardigno Antonietta; Sgarro Tommaso; Specchio Gianfranco; Specchio Salvatore; Trallo Davide; Vigliotti Stella.

NOI Comunità in movimento – Manifesto d’idee

NOI è una comunità di donne e uomini liberi che si ispira, ai valori della Costituzione della Repubblica Italiana, al valore della parità di genere, della legalità e dell’antimafia sociale e militante, dell’equità sociale e contribuiva, della sussidiarietà, della sostenibilità ambientale, del benessere fisico e psicologico delle cittadine e dei cittadini. NOI è l’idea di una politica che privilegia le relazioni tra persone come terreno per restituire credibilità alla Politica del territorio. Una rete associativa e uno spazio dove alimentare incontri, conoscenze, riflessioni, per condividere la sfida del presente per ritrovarsi nel FUTURO. Una comunità aperta e democratica dove costruire un vocabolario, utilizzando nuovi linguaggi per raccogliere, leggere, comunicare le istanze della contemporaneità.

NOI risponde alla domanda delle nuove generazioni di difesa del nostro pianeta e di una Politica alla ricerca di nuovi spazi di senso. C’è un nuovo protagonismo che accarezza non solo le battaglie sociali di sempre, ma quelle nuovi di migliaia di ragazze e di ragazzi. C’è una enorme emergenza educativa alla quale far fronte in modo comune di concerto con le agenzie educative, il terzo settore (cooperative sociali, associazioni, cittadini impegnati) e le Istituzioni. Per farlo occorrono proposte concrete, idee e azioni chiare e coscienti dei problemi del presente. NOI è una comunità in costante cammino in un mondo interconnesso dove la Politica deve riacquistare la sua funzione di guida, di visione, non declinandosi più al singolare ma al plurale. Per questo motivo la NOSTRA è la sfida di una comunità che sia capace di declinare nella realtà, con competenze e passione, le sfide del presente che la pandemia del 2020 hanno fatto esplodere in tutte le loro contraddizioni. NOI ha il compito di costruire una nuova agenda, condivisa, partecipata, per il territorio, per il suo riscatto, in cui i protagonisti siano le donne e gli uomini della nostra comunità.

NOI è, dunque, per POLITICHE che abbiano l’ambizioso compito di mettere insieme, per raggiungere obiettivi capaci di migliorare la vita delle donne e degli uomini del territorio. Solo la declinazione al plurale della politica può combattere la degenerazione del potere per il potere, il cinismo come mezzo di governo, l’interesse personale come fine delle scelte. Ridare un’ANIMA alla pluralità della comunità politica è il compito di NOI. NOI è cosciente che ogni cambiamento parte da una nuova consapevolezza culturale. Siamo dentro una epocale fase di transizione dalla quale il nostro territorio non può essere tagliato fuori. Dobbiamo fare in modo che l’impegno di ognuno si faccia carico di una sfida che non si limiti ad essere per qualcuno, ma diventi un luogo comune dove essere per qualcosa. NOI intende rilanciare il tema del lavoro in una filiera che produca crescita ed occupazione, perché il lavoro sta cambiando e vincerà chi saprà ricominciare dalle persone, dai diritti, dalla dignità di ciascuno, di ciascuna. Puntiamo allo sviluppo delle condizioni per la crescita di un’impresa che ritrovi la propria vocazione sociale, per la sostenibilità e la coesione della nostra comunità, rigenerando il capitale umano, attraverso investimenti a sostegno di una nuova economia che saldi tradizione ed innovazione.

NOI punta alla promozione di un’agricoltura di qualità, sostenendo la filiera agroalimentare nella sua catena di valore, dalle aziende agricole ai consumatori, dalla costruzione di un brand capace di promuovere finalmente le produzioni locali e sappia immaginarle nel mercato nazionale e internazionale. NOI vuole costruire un’idea di welfare inclusivo, che accompagni le famiglie, che sviluppi integrazione, sviluppando la logica della prevenzione e la cultura della legalità, che sostenga e non escluda, che sia generativo e non assistenziale garantendo l’accesso al sistema socio-sanitario pubblico, in collaborazione con il terzo settore attore principale del sistema socio economico del territorio. Per questo è indispensabile garantire lo sviluppo dell’impresa sociale, per garantire opportunità di crescita in un settore in evoluzione. Nessuno può e deve essere lasciato solo/a!