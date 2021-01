Giornata della Memoria e Shoah, due eventi organizzati dal Club per l’Unesco di Cerignola

Il Club per l’Unesco Cerignola, in occasione della Giornata della Memoria che ricorre il 27 gennaio di ogni anno, ha fissato due appuntamenti in agenda, organizzati in stretta collaborazione con la Fondazione Museo della Shoah di Roma:

– 13 gennaio 2021 : intervento del ricercatore della Fondazione Museo della Shoah di Roma, dott. Marco Caviglia, rivolto ai ragazzi del quinto anno delle superiori;

– 20 gennaio 2021 : intervento del dott. Mario Venezia, presidente della Fondazione Museo della Shoah di Roma; incontri aperti al pubblico con Attilio Lattes e Marco Di Porto, testimoni del rastrellamento del ghetto ebraico di Roma.

Di seguito, i collegamenti zoom per chi volesse prendere parte agli eventi in programma.

– Giorno 13 gennaio, ore 16:30

https://us02web.zoom.us/j/ 83122465783

– Giorno 20 gennaio, ore 16:30

https://us02web.zoom.us/j/ 86737120395