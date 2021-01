Aperte le domande per la richiesta dei benefici relativi alle gelate di marzo e aprile 2020

Il Comune di Cerignola informa che in data 23 dicembre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 318, il Decreto Ministeriale 14 dicembre 2020, con il quale è stata dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Puglia dal 24 marzo 2020 al 25 marzo 2020 e dal 1° aprile 2020 al 3 aprile 2020.

Pertanto, vengono riconosciute alle imprese agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte alla Camera di Commercio (alla data dell’evento), che abbiano subito un danno non inferiore al 30% della P.L.V. (produzione lorda vendibile), le provvidenze previste dal seguente articolo del Decreto Legislativo 29/03/2004 n. 102:

art. 5 comma 2:

lett. a) contributi in conto capitale;

lett. b) prestiti ad ammortamento quinquennali a tasso agevolato;

lett. c) proroga delle operazione di credito agrario (di cui all’art.7 d.lgs. 29/03/2004 n. 102);

lett. d) agevolazioni previdenziali (di cui all’art.8 d.lgs. 29/03/2004 n. 102);

Al Comune di Cerignola sono stati riconosciuti i danni alle produzioni per le “GELATE” verificatesi nei giorni dal 24 marzo 2020 al 25 marzo 2020 e dal 1° aprile 2020 al 3 aprile 2020; che le colture riconosciute danneggiate sono ortive, cerealicole, foraggere, olivicole, viticole e fruttifere; che le richieste di indennizzo vanno presentate entro il termine perentorio di 45 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del Decreto Ministeriale 14 dicembre 2020.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE

A pena di decadenza le istanze dovranno essere presentate entro il 6 febbraio 2021:

in forma digitale a mezzo PEC (protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it);

a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, in tal caso verrà presa in considerazione la data di spedizione;

in forma cartacea presso il protocollo dell’Ente sino alle ore 12:00 del 5 febbraio 2021, previo appuntamento telefonico.

Si precisa che le aziende ammesse a beneficio dovranno dimostrare di aver subito un danno di entità non inferiore al 30% sull’intera PLV aziendale, mediante relazione tecnica con stima dei danni. I modelli di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Agricoltura del Comune di Cerignola e sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.cerignola.fg.it.