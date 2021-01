Per un immediato rilancio, l’Audace Cerignola attende il Brindisi

Dimenticare la sconfitta di Casarano e riprendere subito il percorso di crescita intrapreso nelle precedenti settimane: l’Audace Cerignola attende il Brindisi, nella sfida interna valida per il 12° turno del girone H di serie D. I ragazzi di Michele Pazienza domenica scorsa sono stati battuti 5-3 dalla capolista infarcita di ex: uno stop arrivato dopo una serie utile di sei risultati consecutivi e che era in ogni caso da mettere in preventivo. Ciononostante, gli ofantini hanno tenuto in bilico la gara quasi fino al suo epilogo, rimontando dal parziale di 4-1 e realizzando due reti in rapida successione prima del centro definitivo di Negro. Una ennesima dimostrazione di carattere e voglia di combattere, cui però fa da contraltare la prestazione indubbiamente negativa del reparto che fino a quel punto aveva destato migliori sensazioni: la difesa ha compiuto numerose disattenzioni ed è apparsa svagata, incappando in una giornata storta proprio quando l’Audace ha messo a segno il massimo bottino stagionale nei 90 minuti. In ogni caso, la sconfitta non cambia di una virgola le intenzioni e il prosieguo dell’annata per il Cerignola, che (Taranto a parte alla penultima di andata) affronterà squadre di pari rango, con l‘obiettivo di macinare più punti possibili e tirare le somme al giro di boa del torneo.

Il tecnico gialloblu dovrebbe confermare l’impianto tattico delle ultime uscite (il 3-4-1-2), riservandosi forse qualche leggera modifica in base alla condizione fisica del gruppo: Malcore è già tornato dal 1′, al quale potrebbe riaffiancarsi Verde, mentre Syku e Silletti si giocano una maglia in difesa.

Sono 15 i punti totalizzati dal Brindisi (17 sul campo, -2 per delle penalizzazioni) in dieci giornate, attendendo il recupero del match contro il Molfetta, in programma il 20 gennaio. A due lunghezze dalla zona playoff, i messapici sono reduci dal pareggio interno in rimonta col Bitonto e da tre partite senza sconfitte. In panchina c’è Claudio De Luca, mentre sensibili sono state le modifiche all’organico in questa sessione di mercato: partiti giocatori quali Cerone, Lacarra e Palazzo, gli innesti rispondono ai nomi di Gori e Balzano in mediana, Franzese e Forbes Gomes in attacco. Fra gli altri elementi rappresentativi, il portiere Pizzolato, i difensori D’Angelo e Sicignano; occhi puntati anche sul centrocampista classe 2002 Botta – in rete per due volte di fila, con la consegna di quattro punti ai biancazzurri – e sull’ex Nives sulla corsia destra di difesa. Senza mezzi termini il rendimento esterno del Brindisi (due successi e tre ko), si vedrà se De Luca lascerà immutato il 4-3-3 come modulo: analizzando le statistiche su gol fatti e subiti, sulla carta la partita non dovrebbe regalare tantissime segnature.

Nell’ultimo precedente al “Monterisi”, il 26 gennaio 2020 l’Audace si impose 4-1 con le firme di Longo, Sansone (doppietta) e Rodriguez. Calcio d’inizio alle ore 14.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Frasynyak, della sezione di Gallarate.