La Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano piange la scomparsa del diacono Giovanni Cucchiarale

«È tornato alla casa del Padre, il diacono Giovanni Cucchiarale, vittima, nelle ultime settimane, del Covid-19. Il Vescovo, Sua Ecc. Mons. Luigi Renna, i presbiteri, i religiosi e le religiose, i fedeli della Chiesa che è in Cerignola-Ascoli Satriano, esprimono il proprio dolore per la sua dipartita. Persona amabile e sempre disponibile al servizio della Chiesa Diocesana, il diac. Giovanni era segretario dell’Ufficio Catechistico Diocesano e collaboratore presso la Parrocchia di San Trifone in Cerignola. Ringraziamo il Padre, per mezzo di Gesù, per averci fatto dono delle sua presenza e preghiamo affinchè sia accolto nel Suo Amore. Don Giovanni, fratello nostro, riposa in pace». Con questa breve nota, pubblicata sulla pagina ufficiale Facebook, la Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano partecipa al cordoglio per la scomparsa del diacono, altra vittima del Coronavirus nella nostra città.

