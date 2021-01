Campagna vaccinale anti-COVID: partita la somministrazione delle seconde dosi

Ha preso il via da ieri, in provincia di Foggia, la somministrazione della seconda dose del vaccino anti-COVID agli operatori sanitari e agli ospiti delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali che hanno ricevuto la prima dose il 27 dicembre scorso. Contemporaneamente continuano senza sosta le attività di vaccinazione come previsto dalle indicazioni ministeriali e regionali. Dall’avvio della campagna vaccinale sino allo scorso sabato sono state somministrate, in tutto, 5.637 dosi così suddivise tra i vari centri vaccinali:

096 operatori nel Presidio Ospedaliero di San Severo;

operatori nel Presidio Ospedaliero di San Severo; 101 nel Presidio Ospedaliero di Cerignola;

nel Presidio Ospedaliero di Cerignola; 032 nel Presidio Ospedaliero di Manfredonia;

nel Presidio Ospedaliero di Manfredonia; 84 nell’Hospice di Torremaggiore;

nell’Hospice di Torremaggiore; 908 negli Uffici vaccinali di Foggia, troia, Vico del Gargano, San Severo, Lucera, Cerignola;

negli Uffici vaccinali di Foggia, troia, Vico del Gargano, San Severo, Lucera, Cerignola; 492 nella RSA del Presidio Territoriale di Assistenza di San Marco in Lamis;

nella RSA del Presidio Territoriale di Assistenza di San Marco in Lamis; 330 nella RSA del Presidio Territoriale di Assistenza di Monte Sant’Angelo ;

nella RSA del Presidio Territoriale di Assistenza di Monte Sant’Angelo 114 nelle strutture private accreditate ;

nelle strutture private accreditate 480 nelle strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali (dove sono stati vaccinati sia gli operatori sanitari che gli ospiti).

Tra gli operatori sanitari vaccinati nelle varie sedi aziendali sono ricompresi anche:

379 medici di medicina generale;

medici di medicina generale; 75 pediatri di libera scelta;

pediatri di libera scelta; 70 medici di continuità assistenziale.

Le Strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali (presenti sul territorio e non di pertinenza della ASL) già coinvolte nelle attività di vaccinazione, sino al 16 gennaio scorso, sono, tra le altre: le RSA “UAL” e “Il Sorriso” di Foggia e le Case di Riposo “Solimine Manfredi” di Cerignola, “Rizzi” di Manfredonia, “San Tarcisio” di Orta Nova e “Maria Immacolata” di Chieuti. Al momento, la persona più anziana a cui è stato somministrato il vaccino è una donna di 102 anni, ospite della casa di Riposo di Chieuti. La Direzione prevede di terminare la somministrazione delle prime dosi di vaccino nelle RSA e Case di Riposo nel corso di questa settimana. Le ulteriori attività di vaccinazione proseguiranno secondo le priorità indicate e in base alla disponibilità dei vaccini.