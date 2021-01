Venerdì 22 gennaio Assemblea costituente di “Noi-Comunità in movimento”

Venerdì 22 gennaio 2021 alle ore 20.00 è convocata l’Assemblea Costituente dell’Associazione “Noi-Comunità in movimento” attraverso piattaforma online a causa delle disposizioni in materia di contenimento della pandemia da Covid-19. Sarà un’occasione di trasparenza e di dialogo con la città attraverso l’elezione in diretta degli organismi dell’associazione e la discussione sui motivi che hanno portato alla nascita di un soggetto che vuole riattivare la partecipazione democratica delle cittadine e dei cittadini di Cerignola. La città vive una doppia difficoltà, una legata all’emergenza pandemica e alle sue ricadute sotto il profilo sociale ed economico e un’altra legata alla fase di commissariamento per infiltrazioni mafiose, che oramai dura da oltre un anno. Una situazione che sta stremando una comunità che è chiamata ad esprimersi al voto per il governo cittadino in un momento di grande incertezza e profondi mutamenti. In questa complessità però, ci sono dei temi che non possono più essere elusi e impattano in maniera drammatica sulla vita delle cerignolane e dei cerignolani: dalle risposte ad alcune domande occorre ripartire nella maniera più condivisa e costruttiva possibile.

Le cittadine e i cittadini potranno seguire i lavori dell’assemblea sul sito internet www.noicerignola.it oppure direttamente sulla pagina dell’associazione https://www.facebook.com/noi.comunitainmovimento