Arrestati quattro uomini di Cerignola per furto in Emilia Romagna

Nel prosieguo incessante del contrasto ai reati di specifica competenza, all’alba di questa mattina, Agenti della Sezione Polizia Stradale di Foggia, in collaborazione con il personale del Compartimento della Polizia Stradale Emilia Romagna, hanno dato esecuzione ad altra misura di custodia cautelare in carcere, emessa nei confronti di quattro cittadini italiani residenti nel Comune di Cerignola dal GIP presso il Tribunale di Verona per i reati di cui agli artt. 110 e 624, aggravato dai nn. 2,5 e 61 nn. 5 e 7. I predetti arrestati si impossessavano di automezzi e materiale di proprietà di una nota ditta operante nel nord Italia. Al termine delle operazioni di rito i predetti sono stati associati presso la Casa Circondariale disponibile.

