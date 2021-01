Serie B1, falsa partenza per la Flv Cerignola: rinviato il match a Castellammare di Stabia

Questo weekend, dopo molte traversie (fra cui un paio di rinvii sulla data di inizio e il cambio di format del torneo) riparte il campionato nazionale di serie B1 femminile. Non sarà così per la Flv Cerignola, che dovrà differire il proprio esordio: la partita del girone E1, in programma domani pomeriggio contro Maestro Ict Stabiae, è stata rinviata al 27 febbraio prossimo. Il motivo è l’indisponibilità del “Di Capua”, la struttura che ospita le gare interne della formazione napoletana: il posticipo del match va subito ad occupare una delle finestre disponibili per i recuperi previste dalla Federvolley in caso di evenienza, anche se nella circostanza la responsabilità non è da addebitare a casi positivi al Covid-19 in uno dei gruppi squadra.

Il team ofantino allenato da Marco Breviglieri resterà per questo turno alla finestra, in una stagione che in ogni caso si preannuncia difficile e travagliata, in cui le categorie di volley inferiori alla serie A cercano di ritornare in campo a quasi un anno dallo stop decretato allo scoppio della pandemia. Restano al momento regolarmente in calendario le altre due gare del mini girone, fra Zero5 Deco Domus Noci-Fiamma Torrese e Europea 92 Isernia-Luvo Barattoli Arzano. Il sestetto rossogialloblu dovrebbe dunque debuttare in campionato domenica 31 gennaio, ospitando al pala “Dileo” la compagine molisana.