La Battisti ricorda la Giornata internazionale dell’Educazione

Il 24 gennaio 2020 il mondo celebra la prima Giornata internazionale dell’educazione: una giornata proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni unite per riconoscere all’educazione la sua centralità per il benessere umano e lo sviluppo sostenibile. Questa giornata attesta il valore dell’istruzione come diritto fondamentale e attivatore dell’Agenda 2030. La sua proclamazione è un’occasione per educare e mobilitare volontà e risorse nell’ affrontare il problema della mancanza di accesso all’istruzione a livello globale.

In questo video – della 3^ B di scuola primaria dell’IC “Don Bosco-Battisti” – è stato scelto il personaggio di Pinocchio con la sua fatica di crescere. Egli è, infatti, un personaggio fantastico che vive oltre il tempo e lo spazio, sempre attuale. Le prove che affronta insegnano quanto sia importante impegnarsi, ascoltare, conoscere e saper scegliere. Con questo lavoro la classe ha puntato ad attivare la cooperazione, quale elemento essenziale del lavoro di gruppo, riflettendo appunto sul valore imprescindibile dell’Educazione.