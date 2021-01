Si è costituita ufficialmente l’associazione politica “NOI-Comunità in movimento”

L’associazione politica “NOI-Comunità in movimento” è ufficialmente costituita. Attraverso l’assemblea svoltasi online, ma trasmessa pubblicamente attraverso social e sito internet dell’associazione è stato approvato lo statuto e sono stati eletti gli organismi che l’animeranno e organizzeranno. L’assemblea ha nominato come portavoce l’Avv. Anastasia Mancino e il dott. Luca Lombardi; costituito il direttivo che sarà composto da: Gerarda Belpiede, Massimo Granato, Luigi Pizzolo, Emanuele Pepe, Pasquale Calvio, Marella Reitani, Antonietta Scardigno, Adriano Ladogana, Stella Vigliotti; infine è stato eletto un comitato dei garanti nelle persone di Chiara Casto, Loredana Patruno, Davide Trallo, che avrà il compito di fare rispettare il codice etico.

Il gruppo promotore ha fortemente voluto che l’assemblea fosse pubblica, aperta e in dialogo con le forze politiche progressiste della città e del territorio. Fondamentale dunque lo spazio riservato agli ospiti per avviare l’interlocuzione con la città e le sue componenti politiche, pur nel rispetto delle differenze e delle posizioni. Le prossime elezioni comunali dovranno affrontare la doppia crisi che in questo momento vive Cerignola, quella pandemica e quella sociale, all’interno di un contesto di grande sofferenza per il bilancio comunale sostanzialmente azzerato dalla precedente amministrazione sciolta per infiltrazioni mafiose. Ripartire è un obbligo morale ancor più che politico, costruendo un percorso che non sia raccogliticcio e improvvisato ma frutto di una visione chiara, forte e di lungo respiro.