Sversamento di percolato dal V lotto di discarica: «Grave pericolo per il territorio, intervenire subito»

Ci giunge notizia dello sversamento di percolato dal V lotto di discarica in località Forcone di Cafiero. È assolutamente normale la formazione di quella sostanza ed è altrettanto normale che, durante periodi di pioggia, la produzione nei pozzi ove è contenuto aumenti. Non è assolutamente normale la fuoriuscita. Il percolato, infatti, deve essere periodicamente emunto e correttamente smaltito. Se la notizia corrispondesse al vero, sarebbero evidenti e gravissime le responsabilità di chi non provveduto per tempo a fare ciò che obbligatoriamente andava fatto per evitare questo pericoloso inconveniente.

I lotti di discarica esauriti, e in generale gli impianti di trattamento dei rifiuti, possono rappresentare una enorme opportunità di sviluppo e ricchezza del territorio o al contrario, se non vi sono strategie e politiche chiare di gestione, una bomba ecologica. La proprietà, il Consorzio di Igiene Ambientale, nelle sue componenti istituzionali e tecniche, ha il dovere di chiarire la vicenda e indicare quali azioni intende intraprendere affinché un evento del genere non si ripeta. Noi non ci limiteremo a vigilare e denunciare, ma a proporre alla città la nostra idea di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.