Cerignola verso le amministrative. Come si organizzano partiti e movimenti

Non c’è ancora l’ufficialità ma stando ai ben informati pare che non ci sarà alcuna proroga del commissariamento del Comune di Cerignola e verosimilmente entro l’autunno (Covid permettendo) i cittadini saranno chiamati ad eleggere un nuovo Sindaco ed un nuovo Consiglio Comunale. Non una tornata come le altre, perché chi conquisterà la fiducia degli elettori dovrà affrontare sfide ardue: tirare fuori la macchina amministrativa dalla ‘palude’ del commissariamento, curare un tessuto sociale messo a dura prova dalla pandemia e dalla crisi economica, ma soprattutto amministrare in maniera trasparente dopo l’onta dello scioglimento per infiltrazioni mafiose del 2019. La crisi sanitaria ha monopolizzato il dibattito politico (a dir la verità comunque molto povero) negli ultimi mesi, ma adesso che l’appuntamento con le urne si avvicina le varie compagini iniziano a prepararsi per dare risposte a delle domande che interrogano non solo sul presente ma anche sul futuro della città.

CENTROSINISTRA: SI RICOMPONE LA FRATTURA INTERNA?

La sconfitta di Tommaso Sgarro alle amministrative del 2015 ha mandato in confusione il PD e il centrosinistra, che non si aspettava la debacle al ballottaggio. Se da un lato come forze di opposizione sono stati cavalcati più o meno bene temi come la legalità, la questione SIA e le problematiche ambientali, la scissione interna ai Dem che ha portato proprio Sgarro e i suoi fedelissimi fuori dal partito non ha certo favorito l’azione politica. Ma forse adesso qualcosa sta cambiando.

Il 22 gennaio si è costituita ufficialmente ‘NOI – Comunità in movimento’, associazione politica dichiaratamente di centrosinistra cui hanno aderito diverse personalità della società civile ma anche proprio Tommaso Sgarro e altri ex consiglieri comunali a lui vicini oltre che alcune personalità provenienti dall’area dei Giovani Democratici. Ma non solo ex-piddini: tra coloro che hanno aderito a questo progetto figurano anche candidati non eletti alle scorse elezioni regionali nelle liste del centrosinistra e di Puglia Futura (che correva in ticket con il M5S). Insomma, a leggere nomi e provenienza politica, l’impressione è quella che si voglia allargare il più possibile il campo progressista. E di fatti la nascita di questa associazione è stata salutata con favore dalle altre forze di quest’area, incluso il PD. Ascoltando le parole della vice-segretaria cittadina Maria Dibisceglia – ospite assieme agli altri leader del centrosinistra locale il giorno della costituente – si coglie l’interesse ad avviare un discorso serio e programmatico con ‘NOI’ e quindi anche con gli ex compagni di partito: “Cerignola ha bisogno di persone che abbiano una visione comune su sviluppo, welfare e ambiente. Il PD è disponibile a creare un’alleanza a livello locale con tutte le forze progressiste. Mettiamo da parte i piccoli egoismi personali in nome del bene comune, perché prima di capire chi deve guidare il corteo serve costruire le strade”.

CENTRODESTRA, CASARELLA: PRIORITA’ ALLA QUESTIONE ETICA

Nel centrodestra ormai da tempo Fratelli d’Italia dimostra di essere il partito più attivo all’interno della coalizione. Se nel periodo pandemico i meloniani si sono impegnati in un’attività di interlocuzione con la commissione prefettizia perché le istituzioni garantissero la trasparenza sui dati pandemici e la tutela sanitaria della cittadinanza, adesso lo sguardo si rivolge anche alla prossima tornata elettorale che, secondo il coordinatore cittadino Gianvito Casarella, non sarà come le altre: “Le amministrative saranno una sfida tra chi sta dalla parte della legalità e chi della criminalità – spiega a lanotiziaweb -. C’è bisogno delle migliori menti in questo momento perchè Cerignola si gioca molto, non solo deve risollevarsi dalla crisi dovuta al Covid, ma c’è anche da costruire un dopo rispetto al commissariamento”. Inutile quindi illudersi che con lo scioglimento del Comune le cose si siano fatte più semplici: “Se qualcuno pensa che con lo scioglimento del comune per infiltrazioni la battaglia contro la mafia sia stata vinta, si sbaglia – prosegue Casarella – perché prima o poi questa gente tornerà a bussare alle porte che contano e lì sarà compito della politica opporsi”. Questa sfida tuttavia non si concretizzerà in una ‘Große Koalition’ tra destra e sinistra contro qualcuno: “Non siamo disponibili a fare ‘ammucchiate’ in nome della legalità, piuttosto è necessario un patto etico tra tutte le forze in campo perché escludano dalle proprie liste i ‘signori delle preferenze’ e la ‘gente chiacchierata’. Solo così si potrà riconquistare la fiducia delle persone oneste”.

FRANCO METTA: TRA ELEZIONI E REFERENDUM

Dopo lo scioglimento della sua Amministrazione per infiltrazione mafiose, Franco Metta ha continuato imperterrito la sua personale campagna contro tutto e tutti proclamando incessantemente la sua innocenza e attaccando gli oppositori e la magistratura, rei, a suo dire, di tramare un complotto al fine di eliminarlo dall’agone politico. Teorie cospirazionistiche a parte, sta di fatto che se da un lato il TAR Lazio ha confermato la legittimità del provvedimento, dall’altro il Tribunale Civile di Foggia ha per ora respinto la richiesta di incandidabilità avanzata dal Ministero dell’Interno aprendo di fatto la strada ad una sua nuova corsa a Palazzo di Città. Metta è intenzionato ad affrontare la tornata elettorale, vissuta più come un referendum sulla sua persona, ed è convinto di riuscire ad ottenere la riconferma proponendo continuità con l’operato degli scorsi quattro anni. Operato grazie al quale, a onor del vero, nonostante gli eventi e nonostante defezioni importanti nella squadra che lo sostenne nel 2015, è riuscito a consolidare una certa popolarità. Resta da capire chi e in quanti lo appoggeranno politicamente.