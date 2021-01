“Scrivo per…” ringraziare della bonifica dei rifiuti sulle complanari del rione San Samuele

Torna la rubrica “Scrivo per…” dedicata alle segnalazioni dei cittadini: quest’oggi parliamo di una notizia indubbiamente positiva. Poco più di due mesi fa, la nostra lettrice Ange, lamentava la presenza di cumuli di rifiuti anche pericolosi sulle complanari che circondano l’abitato di Cerignola. Ebbene, la stessa utente informa che si è provveduto alla rimozione e alla bonifica degli stessi nei pressi del quartiere San Samuele, ringraziando tutti coloro che si sono adoperati per restituire decoro a quelle zone. Sanata una situazione pericolosa per la salute pubblica, ma tanto ancora c’è da fare in tal senso. Di seguito la missiva integrale.

Spettabile redazione “scrivo per”, ringraziare tutti coloro che hanno dato il loro prezioso contributo per risolvere in parte, un problema che affligge da tempo la città di Cerignola, quale l’abbandono dei rifiuti nelle strade di periferia e strade rurali della città. Vorremmo ringraziare davvero tutti coloro che si sono adoperati, in un modo o nell’altro e in particolare le autorità competenti e tutti coloro che hanno fatto sentire la loro voce con le opportune segnalazioni, fino a ringraziare i lavoratori della ditta specializzata per la raccolta dei rifiuti che hanno provveduto con le loro mani, a bonificare le zone interessate. Finalmente…Qualcosa si è mosso sul tema delicato dei rifiuti abbandonati sulle strade complanari della SS 16 bis, che interessano la zona San Samuele di Cerignola, denominata via Vecchia Barletta, e che la possibile ipotesi della combustione di quei rifiuti, avrebbe sprigionato sostanze tossiche/nocive per i residenti di quel quartiere e non solo, come denunciato più volte in questa redazione.

Appare doveroso a riguardo fare una breve premessa. Circa due mesi scrivevo, per rappresentare lo scempio che si stava consumando nelle strade rurali, complanari e di periferia della città di Cerignola, che a pochi giorni dall'inizio della raccolta differenziata, e quindi dopo la rimozione dei cassonetti dei rifiuti, si notavano numerosi rifiuti ingombranti di ogni genere, buttati e abbandonati in maniera scellerata per le strade della città, ma soprattutto abbandonati sulle strade complanari. La cosa più grave è che quei rifiuti alla sera spesso venivano bruciati, causando quella nube tossica di forte puzza di bruciato di plastiche che si avvertiva nelle città. Dopo le ripetute segnalazioni, grazie anche a media che hanno dato un grande aiuto, si sono accesi i riflettori su un tema così delicato, fino a prendere la decisione di "far rimuovere" urgentemente i rifiuti. Ora la questione è un'altra e cioè trovare una soluzione affinché tale scempio non si verifichi più e la soluzione più consona, sembrerebbe quella della prevenzione utilizzando le fototrappole e magari utilizzando anche un servizio di vigilanza e soprattutto creare nella città di Cerignola un centro di raccolta rifiuti ossia la c.d. "ISOLA ECOLOGICA COMUNALE", come esiste in altre città, affinché i cittadini siano incentivati a depositare i rifiuti ingombranti senza alcun costo, piuttosto che abbandonarli per strada e arrecare una spesa maggiore per la collettività, in merito alle ripetute bonifiche delle zone deturpate. Di seguito allego le foto della complanare in zona San Samuele, denominata via Vecchia Barletta che costeggia la SS16 bis a Cerignola, che meglio rappresenta lo stato dei luoghi, prima ricolmi di rifiuti e dopo completamente ripuliti a seguito di bonifica.