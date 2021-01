Covid-19, Cittadinanzattiva raccoglie segnalazioni su inadempienze, ritardi e disguidi

Cittadinanzattiva-APS Cerignola, come associazione che si occupa delle tutela dei diritti del malato, in relazione alla pandemia covid-19 e alla serie di inadempienze, ritardi e disguidi che hanno interessato parte della popolazione, vorrebbe raccogliere le testimonianze di quelle persone che volessero raccontare la loro storia. La finalità, è quella di confrontarci, successivamente, con la direzione generale della ASL FG per evitare che in futuro si ripetano queste situazioni e per contribuire a migliorare sempre più l’assistenza sanitaria sul nostro territorio, anche in forza del Protocollo di Intesa siglato con la Regione Puglia nelle persone del Presidente Emiliano Michele e del direttore del Dipartimento alla Salute Montanaro Vito. Potete contattarci al sito “tutela.puglia@ cittadinanzattiva.it, oppure sulla pagina facebook a questo link: https://www.facebook. com/groups/188232509707769.