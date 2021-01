La senatrice Liliana Segre scrive al dirigente e alla comunità scolastica della media “Pavoncelli”

In occasione delle iniziative dedicate alla “Giornata della memoria” è stato presentato il video “Ricordati di noi!”, realizzato da cinque classi del Tempo prolungato (1, 2, 3 B, 1, 2 F) e da una classe del tempo normale (3 F) a. s. 2019/2020, che è stato apprezzato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed è stato visionato dalla Senatrice Liliana Segre, che ha inviato al dirigente scolastico e agli alunni una bella e toccante lettera:

Gentile Dottor Paolo,

La Senatrice mi prega di ringraziarla e la invita a raggiungere i suoi ragazzi con questo breve messaggio:

Care ragazze e ragazzi ho per voi una domanda facile:

Che cos’è la Memoria?

È un metodo molto speciale che ci permette di mantenere in buona salute la democrazia, infatti, chi conosce il proprio passato è preparato meglio per un comune futuro europeo. Chi invece dimentica è più esposto ai pericoli di intolleranza e violenza.

Come ci si vaccina contro il virus della barbarie?

Studiando la storia ed applicando la Costituzione dalla quale tutto discende. La Carta è un “documento” che ci fa entrare nell’età dei diritti e dei doveri il primo del quale è tenere alta la bandiera dell’eguaglianza. Non c’è eguaglianza senza libertà né libertà senza eguaglianza.

Buon lavoro a tutti

Liliana Segre