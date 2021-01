La Puglia più collegata all’est Europa con Ryanair dalla primavera

Tra i tanti settori strategici per l’economia pugliese e non solo c’è quello del turismo, uno fra i più martoriati dalla pandemia. La diretta conseguenza è stata il crollo repentino del traffico aereo, con una riduzione quasi totale dei voli nazionali e internazionali non effettuate per motivi sanitari o per improrogabili impegni di lavoro. Non si può dire che le cose siano molto più tranquille per il trasporto pubblico locale, che sta subendo anche tuttora grandi sollecitazioni per adeguarsi allo scenario sanitario e tecnologico in continua evoluzione. La Regione Puglia ha dovuto deliberare per un notevole incremento delle corse per la salvaguardia della salute dei tanti studenti che spesso si trovano ad ammassarsi per percorrere il tragitto casa-scuola, senza poter essere materialmente in grado di rispettare il distanziamento sociale previsto dalle nuove norme.

Tuttavia, la celeberrima compagnia irlandese Ryanair ha annunciato di essere pronta a coprire i collegamenti low cost tra l’aeroporto di Bari e quello della capitale della Lituania, Vilnius. Un ponte verso le repubbliche baltiche che dovrebbe partire nel corso del mese di marzo di quest’anno, facendo scalo durante il tragitto all’aeroporto di Milano Bergamo Orio al Serio. “I nuovi voli contribuiranno ad incrementare il turismo internazionale a beneficio del relativo comparto pugliese – ha commentato il Console di Lituania per la Puglia e Basilicata, Giuseppe Saracino – cultura, commercio e turismo viaggiano insieme. Purtroppo, la Wizz Air, per ragioni organizzative, ha sospeso i voli sulla tratta Bari-Vilnius, che erano fortemente voluti e sollecitati da questo consolato, generando inevitabili disagi ai rapporti internazionali già intrapresi e con reciproca soddisfazione fra i due Paesi”. “Si tratta di un risultato eccellente – spiega Nancy Dell’Olio, Ambasciatrice della Puglia – ottenuto grazie ad un lavoro costante di pubbliche relazioni che ha portato la Puglia all’attenzione dei viaggiatori della Lituania. Un importante traguardo che premia l’attività di promozione che anche in questo periodo segnato dalla pandemia, non ha conosciuto soste”.

Una sinergia di respiro internazionale che prese una forma solenne agli inizi del 2019, quando Pugliapromozione aveva organizzato un importante evento di presentazione del nostro territorio dedicato a incontri business one-to-one, seguito da un viaggio “virtuale” tra mare cristallino, natura, arte e cultura. Un’azione strategica visto una crescita del 700% di visitatori lituani. Ancora pochi mesi e Bari tornerà ad essere il centro nevralgico del turismo pugliese con il supporto delle tecnologie che, come spiega Cercotech, con l’adozione di CCTV capace di avvertire in tempo reale il sovraffollamento di un’area dell’aeroporto per il rispetto del distanziamento sociale e al contempo la rilevazione della temperatura renderanno presto sicuro viaggiare. Il miglioramento del test anti-covid che sfruttano lo smartphone per l’analisi dei dati trasmessi in app potrebbe dare una accelerazione improvvisa alla ripresa. Molto dipenderà anche la capacità dei costruttori di aeromobili di rivedere le caratteristiche strutturali e le procedure aeroportuali, per il ripristino dell’industria dei viaggi e del turismo.