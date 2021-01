Noi-Comunità in movimento: «Preoccupati per il futuro e il ruolo di Cerignola nel GAL Tavoliere»

Come associazione politica “Noi-Comunità in movimento” esprimiamo viva preoccupazione per le vicende che stanno riguardando il rinnovo delle cariche sociali del GAL Tavoliere calendarizzate per il prossimo 5 febbraio. Il ruolo di Cerignola non può che essere centrale nella futura azione del GAL che fin dalla sua costituzione è stato presieduto da esponenti della nostra città e che vede nella sua compagine diverse agende della città. Chiediamo chiarezza anzitutto alla Commissione straordinaria che al momento rappresenta il comune nel CDA. La partita che si apre per il futuro è troppo importante per non avere al centro Cerignola, che è il comune più popoloso di un GAL che ha un budget di programmazione a partire dal 2018 di 4,5 milioni ed è considerato tra i soggetti attuatori della prossima importante stagione di pianificazione sui territori del Recovery Plan. L’impatto che il GAL potrà avere per il rilancio del settore agroalimentare del terzo agro d’Italia impone scelte precise a tutela della comunità e per una proficua ricaduta su tutta la filiera del basso tavoliere e dei Cinque reali siti. Per questo chiediamo tutela, rappresentatività ma soprattutto rispetto per Cerignola nel GAL Tavoliere.

