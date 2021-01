Cerignola: ai domiciliari 47enne per detenzione di oltre un chilo di marijuana

Nella mattina di martedì 26 gennaio, Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine di Bari e ad unità cinofila antidroga della Compagnia della Guardia di Finanza di Manfredonia, traevano in arresto V.G. 47enne cerignolano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, gli Agenti, dopo pressante attività investigativa volta ad individuare l’autore di un’intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti in una zona di estrema periferia di Cerignola, riuscivano ad individuare l’abitazione di V.G. e, pertanto, procedevano al controllo. Nel corso della perquisizione, nell’abitazione si rinvenivano e sequestravano grammi 25 di marijuana, numeroso materiale per il confezionamento delle dosi, nonché oltre 600 euro in contanti.

Nel corso della perquisizione, su una siepe posta all’interno della recinzione dell’abitazione, si rinveniva un borsone, occultato dal coprimotore dell’autovettura di proprietà V.G., che risultava contenere oltre un chilo di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Alla luce di quanto emerso, V.G. veniva tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In sede di udienza di convalida, la competente Autorità Giudiziaria convalidava l’arresto e disponeva l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.