Sfugge all’alt e provoca incidente stradale: arrestato dai carabinieri un 45enne

Ancora controlli a Cerignola da parte dei Carabinieri della locale Compagnia, impegnati anche la scorsa settimana nei servizi straordinari ad alto impatto, che hanno riguardato le aree più sensibili della città. Decine di posti di controllo sono stati svolti sulle principali arterie stradali cittadine, identificando circa 500 persone e controllando oltre 320 veicoli. I militari hanno svolto numerose perquisizioni sul posto e hanno vigilato anche sul rispetto della normativa volta a contrastare il contagio da Covid-19.

Proprio in occasione di uno dei posti di controllo svolti sulla S.P. 95 bis, un 45enne di Canosa di Puglia, non osservando l’alt intimatogli dall’equipaggio dei militari dell’Arma, è sfrecciato a forte velocità, nel tentativo di evitare il controllo. I carabinieri si sono quindi posti al suo inseguimento, nel corso del quale l’uomo, per garantirsi la fuga, senza mai rallentare la propria corsa e con manovre pericolose, ha messo più volte a repentaglio l’incolumità degli utenti della strada, creando una situazione di generale pericolo. Al termine della sua folle corsa, a Canosa di Puglia, in prossimità di uno stop, l’uomo ha perso il controllo dell’auto e ha tamponato una autovettura guidata da una donna in quell’istante ferma all’incrocio. Il fuggitivo, dopo aver abbandonato il proprio veicolo, ha tentato invano di dileguarsi a piedi, venendo raggiunto e bloccato poco dopo dai carabinieri. Lo stesso è stato identificato e deferito in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani. Fortunatamente illesa la donna alla guida dell’auto tamponata.

All’uomo, valutata la gravità del reato commesso e la pericolosità della condotta tenuta, così come disposto dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Trani, è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, con contestuale sospensione del beneficio del reddito di cittadinanza da lui fruito. Trovandosi al di fuori del proprio comune di residenza senza validi motivi, il 45enne è stato anche sanzionato ai sensi della normativa anti-Covid-19.

Nell’ambito dei controlli volti a monitorare il rispetto delle misure di contenimento del Covid-19, la settimana scorsa, a Cerignola, i carabinieri hanno sanzionato altre 21 persone: 13 per la violazione del “coprifuoco” e 8 per mancato utilizzo della mascherina protettiva.