L’Ares Flv Cerignola riceve Isernia nel primo impegno della serie B1

Ferma ai box la scorsa settimana, l’Ares Flv Cerignola scalda i motori per il proprio esordio stagionale in serie B1 (girone E1), in programma domani al pala “Dileo” contro l’Europea 92 Isernia. Rinviato al 27 febbraio il match in casa dello Stabia, il sestetto ofantino torna in campo a praticamente un anno di distanza dall’ultima volta, presentandosi al nuovo campionato con lo stesso obiettivo del precedente. Il confermatissimo coach Marco Breviglieri, ai punti fermi Martilotti, Muzi, Morone, Neriotti e Pisano, ha visto aggiungersi giocatrici di qualità e sostanza come la centrale Montechiarini e la banda Ferrara. Sarà un torneo decisamente anomalo e del tutto imprevedibile a seconda delle tante variabili in gioco, prima fra tutte l’eventualità di contagi nel gruppo squadra che possono condizionare lo svolgimento delle gare. In tutto ciò le rossogialloblu cercheranno di concentrarsi solamente su quanto accadrà sul parquet di casa, lasciando libero sfogo al forte desiderio di tornare a far volare quel pallone anche in maniera ufficiale dopo una lunghissima astinenza. Con un quadro così incerto e in continua evoluzione, non si può andare al di là della strettissima attualità: la Flv lo ha compreso benissimo e spera di rendere al massimo partita dopo partita.

L’avversario di turno sarà l’Europea 92 Isernia, che al debutto sabato scorso è stata sconfitta 0-3 sul campo amico da Arzano. Il team molisano, alla cui guida è rimasto il tecnico Montemurro, ha allestito un organico composto da elementi più maturi e prospetti dall’elevata capacità di crescita: le pedine più di spicco sono l’esperta laterale Zanolla, l’opposto Giudici e la centrale Carrisi; interessanti l’alzatrice classe 2000 De Luca Bossa e il libero del ’99 Galuppi. Obiettivo per le blufucsia mantenere la categoria, missione compiuta nelle ultime annate con una certa sicurezza. Prima battuta alle ore 17.30, l’incontro si disputerà a porte chiuse ma con la diretta streaming assicurata dalla società cerignolana.