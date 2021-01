Il Cerignola scivola in casa con il Real Agro Aversa (1-2)

L’Audace Cerignola incappa nella quarta sconfitta stagionale (la seconda interna), cedendo il passo al “Monterisi” al Real Agro Aversa: fatale un uno-due ospite in quattro minuti poco dopo l’ultimo quarto d’ora, rimontato il vantaggio di Esposito. Pazienza cambia modulo e due uomini nell’undici di partenza: si torna al 3-5-2, si rivede Conti a rinfoltire la mediana e Tedesco in avanti, supportato da Achik. Stesso scacchiere per i campani: De Stefano (squalificato) mette Improta e Messina di punta. Avvio piuttosto compassato, con l’Audace che prova a fare la partita: Achik in evidenza, al 10′ il fantasista va vicino al gol non trovando la direzione giusta. Il Real Aversa è molto ordinato e compatto, non facilita le cose ai padroni di casa, i quali sovente ricorrono al lancio lungo a scavalcare il centrocampo. Gli ospiti infatti due giri di lancette dopo la mezzora sfiorano il gol con il piazzato di Ziello, è bravissimo Chironi a salvarsi di piede. Al 36′ è invece il Cerignola a passare: Syku sventaglia da destra a sinistra, Achik in offside si disinteressa del pallone, subentra Esposito che batte Papa con una soluzione a giro sul palo lungo. Proteste dei casertani per la posizione del numero dieci cerignolano, ma l’arbitro conferma la regolarità dell’azione. Sul finire della prima frazione, Tedesco allunga per Achik, destro potente da posizione decentrata, c’è solo potenza ma non precisione.

Al rientro dagli spogliatoi, il Real Aversa prende in mano fin da subito il comando delle operazioni: pur se in ripartenza, i gialloblu si rendono pericolosissimi come al 55′, quando Tedesco in area temporeggia troppo per la battuta a rete, ottenendo solo un angolo per l’opposizione di Varchetta. Dalla bandierina Achik impegna Papa, ancora corner e Esposito manca l’impatto giusto di testa. Ancora più ghiotta l’occasione al minuto 65′: Achik si invola a tu per tu verso Papa, entrambe le conclusioni vengono ribattute, arriva da destra Scuderi che trova il piedone di Cassandro a sventare il pericolo. Pazienza aveva inserito Verde e Muscatiello per Tedesco e De Cristofaro, ma i suoi uomini a lungo andare pagheranno la mancata concretezza in zona gol. Al 76′ Mariani è libero di crossare in area, arriva Improta di testa per l’1-1, malgrado il tentativo disperato di Chironi di evitare la segnatura. L’inerzia svolta tutta dalla parte aversana: ancora Mariani sull’out mancino, il subentrato Simonetti inzucca male finendo per fornire un assist a Improta per la doppietta personale e il ribaltone è servito (81′). Dentro anche Leonetti, Colucci e Amabile per l’assalto finale per cercare almeno di riequilibrare il punteggio: forcing che produce solo il colpo di testa a lato da pochi passi di Verde all’86’ e l’innocua battuta di Amabile a pochi istanti dal triplice fischio.

Uno stop pesante per il Cerignola, apparso un po’ in calo dal punto di vista atletico, arrivata con una squadra posizionata nelle retrovie della classifica: l’esito della sfida non si può dire ingiusto, perché a differenza dei rivali l’Aversa ha massimizzato le opportunità a suo favore. Bisogna resettare immediatamente e pensare al prossimo impegno di mercoledì a Fasano (senza Achik, squalificato per somma di ammonizioni) nel turno infrasettimanale: brindisini fanalino di coda e che hanno strappato un punto a Francavilla in Sinni.

AUDACE CERIGNOLA-REAL AGRO AVERSA 1-2

Audace Cerignola (3-5-2): Chironi, Syku, Allegrini, Amoabeng, Scuderi (84′ Colucci), De Cristofaro (63′ Muscatiello), Conti (84′ Amabile), Esposito (78′ Leonetti), Russo, Tedesco (63′ Verde), Achik. A disposizione: Tricarico, Silletti, Acampora, Barrasso. Allenatore: Michele Pazienza.

Real Agro Aversa (3-5-2): Papa, Cassandro, Varchetta, Mariani, Ndiaye (72′ Simonetti, dall’88’ Avella), Faiello, Della Corte, Gallo, Ziello, Messina (72′ Capone), Improta. A disposizione: Casillo, Lanzillo, Russo, Palumbo, Massaro, Castaldo. Allenatore: Antonio De Stefano (squalificato).

Reti: 36′ Esposito (AC), 77′ e 81′ Improta.

Ammoniti: Tedesco, Achik (AC); Capone (RA).

Angoli: 3-4. Fuorigioco: 5-3. Recuperi: 1′ pt, 5′ st.

Arbitro: Sicurello (Seregno). Assistenti: Lanzellotto (Roma 2)-Leonardi (Ostia Lido).