In partenza la campagna vaccinale per Odontoiatri e Assistenti di Studio

«Buone notizie per i dentisti Pugliesi: questa mattina in una VC tra l’Assessore Lopalco e tutti i Presidenti di Ordine si è stabilito che la prossima settimana inizieranno le vaccinazioni. Lunedì ci sarà una riunione operativa dei responsabili delle ASL. Martedì inizieranno ad essere contattati Odontoiatri e ASO per le vaccinazioni. La vaccinazione avverrà per chiamata diretta utilizzando l’elenco regionale a cui molti hanno già aderito a dicembre. Sono stati riaperti i termini per iscriversi nell’elenco: per tutti coloro che non lo hanno fatto in precedenza, il link è: https://limesurvey.istsvc.regione.puglia.it/index.php/ 639888?newtest=Y. Saranno presto resi noti i modi per verificare che le ASO che si iscriveranno in questo elenco facciano effettivamente parte del personale di uno Studio. La pazienza ha portato i suoi frutti». Così il presidente dell’Aio Foggia, Ettore Gaudiosi, comunica in una nota stampa la possibilità di vaccinarsi contro il Covid-19 per Odontoiatri e Assistenti di Studio Odontoiatrico.

Condividi questo articolo: