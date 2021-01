In pensione Antonio Giannatempo, dopo 43 anni di attività

Dopo 43 anni si conclude l’onorata carriera del dottor Antonio Giannatempo, ginecologo, professionista sempre disponibile, prestato per molti anni alla politica ma mai lontanato dal reparto, dalle sue pazienti che ha accompagnato nel passaggio a mamme.

«Il primo febbraio 1978 inizia la mia attività presso l’Ospedale di Cerignola – racconta Giannatempo -, il primo febbraio 2021 inizia il pensionamento. Sento il bisogno di ringraziare tutti i colleghi ospedalieri ed il personale parasanitario, i medici di base, veri eroi sempre in prima linea, pandemia docet. Un ringraziamento particolare alle persone che mi hanno scelto per l’assistenza e la cura. Grazie, nello sguardo di tutti ho letto sempre la fiducia ed ognuno mi ha dato qualcosa di positivo, mi ha colorato la vita di momenti luminosi, mi ha dato lo stimolo per offrire il meglio di me nell’esercizio dell’arte medica, ricompensandomi con una pioggia di stima ed affetto».

C’è tanta passione in queste parole, la stessa che il dottore non ha mai fatto mancare nel suo rapporto con i pazienti e nello svolgere una professione. Assessore, poi Sindaco (e non una volta sola), impegnato in politica, non ha mai pensato neppure per un minuto di svestire il camice. Con gli occhi stanchi, in molti frangenti provato, ma pur sempre a disposizione dei pazienti e dei cittadini tutti. Adesso giunge il momento di godersi la meritata pensione e (forse) di continuare a far politica.